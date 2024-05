Los 10 datos sobre la Copa América y la participación de Bolivia que tenés que saber

1. Dónde juega Bolivia:

2. MetLife Stadium: A 3 horas y 25 minutos de vuelo y 2.616 kilómetros de distancia aparece el segundo estadio que recibirá a la selección boliviana. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será testigo de lo que ocurra entre la Verde y Uruguay el próximo 27 de junio desde las 21:00HB. Este estadio fue fundado el 7 de mayo de 2007 con una inversión que alcanzó los 1.600 millones de dólares. Es un recinto multideportivo que acoge los partidos de fútbol americano de los New York Giants y New York Jets. Tiene una capacidad para 82,566 personas y 218 palcos de lujo. Destaca el exterior del estadio que está cubierto de aluminio con luces en su interior lo que hacer que tome cualquier color en su exterior. Esta tecnología es parecida a la que se utiliza en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), o el estadio de San Mamés, en Bilbao (España).