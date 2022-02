Los árbitros de Bolivia amenazan con no dirigir partidos de Independiente

Escucha esta nota aquí

Las declaraciones de la presidenta de Independiente Petrolero Jenny Montaño, el último domingo, siguen dando tela que cortar. Aunque ella se retractó de sus duras declaraciones en contra del árbitro Ivo Méndez y de los réferis nacionales en general, ahora la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF) amenaza con no dirigir los partidos del campeón mientras no se otorgue una “satisfacción pública y se comprometa a no incurrir nuevamente en ese tipo de actitudes y acciones”.

En un comunicado público de tres puntos, la ABAF sentó su posición.

“Rechazamos la forma en la cual se hace las observaciones a la labor del árbitro internacional Ivo Méndez y a los árbitros de Bolivia, al igual que la posterior retractación que no reparan el daño ocasionado a la dignidad de las personas afectadas por esos comentarios ofensivos”, dice el primer punto.

“Solicitamos mediante nota CITE 021/22, a la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol no designar árbitros para los partidos que vaya a disputar Independiente Petrolero, hasta que la presidenta de dicha entidad otorgue una satisfacción pública y se comprometa a no incurrir nuevamente en ese tipo de actitudes y acciones, toda vez que el pronunciamiento emitido es insuficiente porque se trata de una reincidencia de la señora Jenny Montaño hacia los árbitros del país, caso contrario nos veremos en la penosa necesidad de acudir a las instancias que la justicia deportiva nos permite”, expresa el segundo párrafo de la nota.

Recordemos que Montaño criticó la labor de Ivo Méndez y de los árbitros en general tras la derrota (1-2) de su equipo ante Always Ready, el domingo, en la primera fecha del torneo Apertura y en el que se le anuló un gol al cuadro chuquisaqueño.

“Vamos a pedir que Ivo Méndez no vuelva a dirigir nuestros partidos. Sabemos que este árbitro es de Always Ready, se lo digo de frente, no tenemos por qué tener miedo… Vamos a recusar a todos los árbitros de Bolivia porque están siendo manejados. Si tenemos que pagar mucha plata para traer a árbitros de afuera, lo vamos a hacer”, había dicho Montaño.

El tercer punto del comunicado público de la ABAF hace referencia a que los clubes, dirigentes, técnicos y jugadores que tengan alguna observación al trabajo o decisiones arbitrales, pueden hacerlo utilizando los mecanismos que el Reglamento de Competiciones aprobado por la FBF les faculta.

