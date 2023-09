Los candidatos City, PSG y Barça no fallan en su estreno en Champions

Dos goles del argentino Julián Álvarez posibilitaron la victoria del City de Pep Guardiola en el Etihad ante el Estrella Roja de Belgrado.



Los serbios abrieron el marcador con un gol de Osman Bukari (45), pero los Citizens, grandes dominadores del juego, remontaron gracias al doblete del campeón del mundo (47 y 60) y a un tanto de Rodri (73).



Antes, en el mismo grupo G el Leipzig batió por el mismo resultado, 3-1, al Young Boys de Berna.



Otro equipo con escaso palmarés en la Champions, pero con gran ambición y medios para colmarla, el nuevo París SG de Luis Enrique, venció y convenció en el estreno en Champions del técnico asturiano con los parisinos.



El PSG no dio margen a la duda en el Parque de los Príncipes ante el Borussia Dortmund (2-0) y lidera el temible grupo F, completado por Milan y Newcastle, que empataron sin goles.



Kylian Mbappé, de penal en el minuto 49, y Achraf Hakimi, culminando una brillante jugada con Vitinha (59), marcaron los goles locales.



"Del partido de hoy me ha gustado prácticamente todo; la intensidad con o sin balón, el ritmo, creo que es un partido que refuerza al equipo, a nuestra idea, estamos todos contentos", dijo Luis Enrique.



En el otro partido del catalogado como 'grupo de la muerte', aunque el conjunto lombardo cerró la sangría de goles recibidos en la derrota del sábado ante el Inter (5-1), el punto sumado ante unas 'Urracas' que regresaban a la máxima competición europea después de 20 años de ausencia puede resultar escaso para los hombres de Stefano Pioli, que llevaron el peso del partido y gozaron de las mejores ocasiones.



"No podemos estar satisfechos con el resultado, nos falta lo más importante en el fútbol", lamentó Pioli.



- Doblete de Joao Félix -

Un equipo que aspira a reencontrarse con la 'Orejona' después de ocho años, el FC Barcelona, goleó 5-0 al Amberes en la primera fecha del grupo H, poniendo así las bases para evitar una tercera eliminación consecutiva en fase de grupos de la competición europea más prestigiosa.



Eliminado en primera ronda en las dos últimas ediciones de la Champions, el FC Barcelona no quiere dar margen a la sorpresa en un grupo asequible de Champions, y con esa idea saltó al Estadio Olímpico de Montjuic, feudo del club culé mientras se realizan obras en su hogar habitual del Camp Nou.



El portugués Joao Félix (11), el delantero polaco Robert Lewandowski (19), y un gol en propia de Jelle Bataille (22), al desviar con el hombro un centro de Raphinha, arrebataron pronto la emoción al choque.



Ya en el segundo tiempo, el conjunto catalán levantó el pie del acelerador, aunque aún tuvo tiempo para que Gavi marcase el cuarto (54), y de nuevo Joao Félix (66), en un gran momento de forma, sellasen la goleada.



"Muy satisfecho, muy feliz, también por el resultado lógicamente, pero por encima del resultado creo por el juego, por cómo estamos jugando a fútbol, cómo lo estamos entendiendo", declaró Xavi al término del choque.



Con estos tres puntos el conjunto culé, segundo en el campeonato español, lidera su grupo de Champions, por delante del Oporto, que se impuso 3-1 al Shakhtar Donetsk en el Volksparkstadion de Hamburgo, sede del equipo ucraniano en los partidos de Champions debido a la guerra en Ucrania.



Y el otro equipo español en liza este martes, el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, no pasó del empate a uno en Roma ante la Lazio.



Un zarpazo de Pablo Barrios (29) adelantó a los rojiblancos, pero en el descuento apareció el portero Ivan Provedel para empatar de cabeza (90+5), dejando al Atlético en el segundo puesto del grupo E por detrás del Feyenoord, que ganó 2-0 al Celtic.