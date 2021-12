Los capitalinos aseguran el título y 3 millones de premio por ser campeón

Escucha esta nota aquí

Hay un doble motivo en Independiente para celebrar. El título del campeonato 2021 de la División Profesional le sirve para colocar en sus vitrinas el primer trofeo como campeón de la máxima categoría del balompié nacional, pero también le va a significar un ingreso de 3.000.000 de dólares por su clasificación a la Copa Libertadores desde la ronda de grupos.



Jenny Montaño y su directorio tuvieron una cosecha inmejorable al final de la temporada, pues los ingresos del club pueden crecer tomando en cuenta la taquilla por sus tres partidos de local y los patrocinios.

Si pasara de roda (octavos de final) podrá sumar 1.050.000 dólares, pues la escala de premios que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) así lo establece.

El equipo que avance a cuartos tendrá un ingreso de $us 1.500.000; Semifinal, $us 2.000.000; subcampeón $us 6.000.00 y campeón $us 15.000.000. Esto equivale a decir que el ganador de la Libertadores podrá ganar un total de 28.550.000 dólares.

