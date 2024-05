Los 'Citizens' que dieron a Guardiola un nuevo título en la Premier League

El Manchester City, por cuarto año campeón de la Premier League, es una galaxia de estrellas al servicio de un colectivo perfectamente ensamblado por Pep Guardiola: atacantes letales (Foden, De Bruyne, Haaland), suplentes de garantías como el arquero Stefan Ortega y un recién llegado que se integró muy bien como Josko Gvardiol.



. Phil Foden, un faro en el ataque

El jugador zurdo de Stockport [periferia de Mánchester] iluminó el juego del City con sus regates, sus certeros disparos y sus estadísticas de altos vuelos (19 tantos, entre ellos un doblete en la victoria del título este domingo ante el West Ham y ocho asistencias).



El número 47, que tiene tatuado en el cuello, fue un interino perfecto en ausencia del jefe de orquesta Kevin De Bruyne, bloqueado en la enfermería durante la primera mitad de la temporada.



A sus 23 años, Foden ya no es ese comodín que Guardiola utilizaba para los momentos de emergencia, como el año pasado. Eso quedó claro cuando De Bruyne se recuperó y Foden mantuvo su papel protagonista en el once.



Esta temporada le ha servido para sentarse a la mesa de los mayores y ha sido elegido mejor jugador de la temporada 2023-2024 de la Premier League.



. Ortega, un plan B que funcionó

La segunda mejor defensa de Inglaterra, por detrás de la del Arsenal, se apoyó durante el largo curso en Ederson, su arquero brasileño titular. Pero su suplente, Stefan Ortega, respondió bien cuando tuvo la responsabilidad de ponerse los guantes.



El alemán de 31 años tuvo que entrar de urgencia contra el Liverpool, el Nottingham Forest y sobre todo el Tottenham, el martes. Ese último duelo era crucial para conquistar el título y Ortega brilló allí con varias paradas, especialmente una ante Son Heung-min en el minuto 86.



"Ortega, por esta noche, les ha permitido ganar el título de la Premier League (...) Si no hubiera hecho esas paradas con 1-0, el Arsenal hubiera ganado el campeonato", estimó entonces Jamie Carragher, ex del Liverpool y ahora comentarista para Sky Sports.



"Es realmente, realmente, realmente bueno", aplaudió Guardiola cuando llegó a mediados de 2022 desde el Arminia Bielefeld alemán, que había descendido a segunda división. "Nuestro entrenador de porteros ha tomado una decisión increíble al hacerle venir", se alegró.



. De Bruyne-Haaland, dúo infernal

Kevin De Bruyne, lesionado desde la primera jornada, no reapareció en la Premier League hasta enero, pero recuperó el tiempo perdido. El volante ofensivo firmó cuatro tantos y dio diez asistencias en los diecisiete partidos que disputó.



El belga de 32 años se ha convertido en el segundo mejor asistente de la historia del campeonato de Inglaterra. Lo hizo el martes, ante el Tottenham, con un pase para que Erling Haaland abriera el marcador.



Su cómplice noruego, a sus 23 años, sabe disfrutar mejor que nadie del trabajo de 'KDB'. Haaland firmó 27 tantos en 31 partidos jugados en esta Premier League y, por segunda temporada consecutiva, fue el máximo anotador del torneo.



Tiene además un mérito especial ya que se perdió dos meses por lesión. En algunas fases fue criticado por falta de efectividad, pero terminó la temporada en tromba, con nueve tantos en siete partidos.



. Gvardiol, de menos a más

El Manchester City, que era campeón de Europa, invirtió casi un centenar de millones de dólares según la prensa para fichar a mediados del año pasado a Josko Gvardiol, que tenía entonces 21 años y militaba en el RB Leipzig. Al principio tuvo problemas para adaptarse e incluso Guardiola lo admitió.



"Llegó a un equipo que venía de conquistar el triplete y al principio era un poco tímido, como si no quisiera estropear la estructura que había. Su adaptación es cuestión de tiempo", vaticinó el técnico catalán.



Fue de menos a más en la temporada, logró adaptarse y terminó convenciendo en papel de relevo en el medio del campo e incluso finalizando, con cuatro tantos marcados desde mediados de abril.



. Rodri, el talismán

El volante defensivo de 27 años es una pieza clave del engranaje 'citizen', donde en ataque tiene buenos números (8 tantos, 9 asistencias) y para muchos es un talismán.



Con Rodri, el hombre que dio el título de Champions en la final contra el Inter de Milán hace un año, el City no ha perdido ningún partido en Premier League desde el 5 de febrero de 2023, frente al Tottenham.



El Manchester City solo ha perdido tres veces esta temporada en el liga (Wolverhampton, Arsenal, Aston Villa) y en los tres casos Rodri no jugó por estar suspendido.