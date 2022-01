Los clubes de la División Profesional no aflojan en las contrataciones

Escucha esta nota aquí

Los clubes siguen con el afán de reforzarse y puede haber más novedades. Por ejemplo, se podría saber si Royal Pari o Wilstermann se quedan con el argentino Diego Buonanotte. Los clubes realizaron las siguientes contrataciones.

Always Ready:

Marcos Riquelme (proveniente de Sporting Cristal), Arnaldo Giménez (Wilstermann), Denilson Valda y Gustavo Cristaldo (Independiente), Adrián Martínez (La Guaira), Elkin Blanco (Oriente), Kelvin Mateus (Vila Nova de Brasil) y Alejandro Chumacero (Unión Española).

The Strongest:

Martín Prost (Independiente), Luciano Ursino (Royal Pari), Juan Pablo Aponte (Oriente), Fernando Saucedo (Always) y Óscar Ribera (Blooming).

Bolívar:

Francisco da Costa (Sol de América), Bruno Savio (Guaraní), José Sagredo (The Strongest), Carlos Melgar (Royal Pari) y Patricio Rodríguez (Wilstermann).

Royal Pari:

Rolando Blackburn (The Strongest), Carlos Ribera (Real SC), Hernán Rodríguez (Bolívar), Roberto Luzarraga (Delfín)), Pedro Azogue (Palmaflor) y Gilbert Álvarez (Wilstermann).

Guabirá:

Luis Leal (Sol de América), David Robles (Tomayapo), Wálter Antelo y Layonel Figueroa (Royal Pari), Alejandro Meleán, (Wilstermann), Brahian Egüez (Real SC) y Juan Godoy (Independiente)

Oriente Petrolero:

Samuel Guzmán y Miguel Ríos (Real Santa Cruz), Juan Mercado (Guabirá) y Luciano Guaycochea (Deportivo Morón).

Blooming:

Jefferson Tavares (Royal Pari), Paul Arano (Wilstermann), Júnior Sánchez (The Strongest) y Nahuel Iribarren (Platense).

Wilstermann:

César Menacho (Bolívar), Francisco Rodríguez (Oriente), Robson (Palmaflor), Javier Sanguinetti (Always), Raúl Castro (The Strongest), Cristian Machado (Always) y José Huber Escobar (Once Caldas).

Aurora:

Enzo Maidana (Alianza de Huánuco), Agustín Cousillas, Miguel Quiroga (Nacional) y Oswaldo Blanco (Palmaflor).

Real Tomayapo:

Bruno Pascua (Guabirá), Dustin Maldonado (Mojocoya), Jorge Lovera (Real Potosí) y Thiago (Royal Pari).

Nacional:

Saidt Mustafá, Víctor Galaín y William Álvarez (Guabirá), y Adalid Aceituno (García Ágreda).

Universitario de Vinto:

Josué Prieto (San José) y Kevin Ríos (Fatic).

Atlético Plamaflor:

Alejandro Torres (Tomayapo), Pablo Pedraza (Barnechea), Juan José Orellana (Bolívar), Jean Cartagena (U de Sucre), Amílcar Sánchez (Aurora) y Didí Torrico (Royal Pari).

Pases al exterior

José María Carrasco viajó a Chile para incorporarse a la Universidad de Chile. Blooming lo cedió a préstamo. La academia cruceña recibirá aproximadamente 70.000 dólares. El zaguero viene de Independiente del Valle.

El mediocampista Franz Gonzales, ex Real Santa Cruz, se fue a Platense de Argentina.

