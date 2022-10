Los cracks que no estarán en el Mundial de Catar 2022

Erling Haaland (Noruega)

El delantero de 22 años no estará presente en su primera Copa del Mundo. Su selección quedó tercera en el Grupo G de la UEFA detrás de Países Bajos y Turquía.



Mohammed Salah (Egipto)

La estrella del Liverpool no logró repetir la hazaña de clasificar a su selección a un Mundial como en 2018. Senegal lo eliminó en penales la última fase africana.

Marco Verratti (Italia)

Solo participó en el Mundial de Brasil 2014. En las actuales eliminatorias quedó eliminada ante la sorprendente Macedonia del Norte. A sus 29 años es uno de los mejores mediocampistas del mundo.



Zlatan Ibrahimović (Suecia)

El atacante de 40 años anhelaba cerrar su carrera en Catar 2022. En la respesca europea fue eliminado por Polonia tras caer 2-0. Estuvo presente en las ediciones del 2002 y 2006.



Riyad Mahrez (Argelia)

El jugador del Machester City será otro de los grandes ausentes en Catar. Camerún lo eliminó en la repesca africana. Solo disputó el Mundial de Brasil 2014



David Alaba (Austria)

El defensor que actualmente milita en el Real Madrid estará ausente. Gales venció a Austria en las semifinales de las eliminatorias europeas. No ha participado en ninguna Copa del Mundo.



Pierre Emerick Aubameyang (Gabón)

El extremo del Chelsea no pudo guiar a su selección cuando atravesaba el mejor momento de su carrera. Gabón quedó por debajo de Egipto en el Grupo F de la zona africana, y no logró clasificar.



Luis Díaz (Colombia)

El último goleador de la Copa América no logró clasificar con Colombia a Catar 2022. Actualmente, Díaz es una de las estrellas del Liverpool inglés.



Arturo Vidal (Chile)

El volante del Flamengo se quedó fuera de Catar 2022 al igual que en Rusia 2018. Chile perdió con Uruguay 2-0 en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y le dijo adiós al sueño mundialista



Alexis Sánchez (Chile)

El Niño Maravilla es otro de los jugadores que no estará presente en el Mundial. Actualmente milita en el Olympique de Marsella.