Los equipos cruceños arrancaron con pie izquierdo el torneo Clausura

Ya no sorprende. Los equipos cruceños perdieron una vez más, esta vez fue en la primera fecha del torneo Clausura de la División Profesional. Guabirá, Blooming, Oriente Petrolero y Real Santa Cruz se aplazaron y dejaron muchas dudas en sus rendimientos colectivos. El último cruceño en entrar en acción será Royal Pari, este lunes, cuando visite a Universitario de Vinto en Cochabamba, desde las 19:00.



Guabirá se enfrentó a lo campeón del torneo Apertura, San Antonio. Los azucareros visitaron Entre Rios y se pusieron en ventaja en el primer tiempo. Sin embargo, el conjunto del trópico cochabambino reaccionó a través de su goleador Felipe Pasadore y remontó el partido (3-2). Guabirá no tuvo un juego muy vistoso y careció de ideas, aún así logró marcar dos goles de buena factura. Ilusionó por momentos pero se volvió a Montero con las manos vacías.



Blooming visitó un terreno siempre complicado. Más allá de enfrentar a Always Ready, también jugó ante los 4.150 metros de El Alto y terminó perdiendo por la mínima diferencia (1-0). El equipo celeste dirigido por Carlos Bustos atinó a defenderse y jugó al contragolpe. Sobre el final tuvo una oportunidad inmejorable de igualar el marcador. Se espera que de local la academia muestre una versión más ofensiva.



En Cochabamba, Oriente tuvo un arranque demoledor y se puso rápidamente en ventaja (1-0), sin embargo en un abrir y cerrar de ojos Aurora reaccionó y remontó el marcador (3-1). El conjunto albiverde perdió el libreto, además se notó la poca preparación en los últimos días debido al paro de jugadores en reclamo de salarios adeudados. Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo tiene muchas cosas por corregir en sus dirigidos.



Finalmente, Real Santa Cruz fue el que peor rendimiento mostró. El único que jugó en condición de local terminó cayendo 0-2 ante Wilstermann. El equipo dirigido por Andrés Marinangeli se vio desdibujado y no tuvo argumentos para batallar ante un rival limitado. Si bien falta mucho por jugar, Real es uno de los firmes candidatos a perder la categoría, es último en la tabla general acumulada.



Estos resultados son clara muestra de la crisis deportiva e institucional por la que atraviesan los clubes cruceños en los últimos años, donde incluso no han llegado a clasificarse a la Copa Sudamericana y Libertadores.