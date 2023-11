Los grandes a la caza del Girona de Marcelo Claure en LaLiga

El equipo de Míchel encabeza de forma sorprendente el campeonato español con dos puntos de ventaja sobre los merengues y cuatro sobre los azulgranas.



"El equipo ha hecho 13 jornadas de sobresaliente. La mejora que podemos dar al bloque es continuar a este nivel", dijo Míchel tras la última victoria liguera 2-1 sobre el Rayo Vallecano antes del parón internacional.



El equipo catalán buscará tres puntos que le mantengan en lo alto de la clasificación, mientras por detrás, el Real Madrid visita al Cádiz (16º) el domingo.



- El Real Madrid sin Vinicius -

Los merengues, que perdieron el liderato en la 12ª jornada, tras tropezar con el Rayo (0-0) quieren recuperar el primer puesto en un partido en el que Carlo Ancelotti tendrá que pensar en como articular el equipo sin Eduardo Camavinga y Vinicius.



Los dos jugadores volvieron lesionados de los compromisos internacionales con sus selecciones, uniéndose a la baja de Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, mientras también es duda el inglés Jude Bellingham, que arrastra una luxación en el hombro.



El Real Madrid quiere aprovechar un partido contra un Cádiz que lucha por alejarse del descenso, para seguir en puestos cabeceros de la clasificación.



El Barça también busca acercarse al Girona con su visita al Rayo Vallecano (10º) el sábado, todavía sacudido por la grave lesión de Gavi, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en su último partido contra España.



- "Mejorar mucho" -

Es una sensible baja para el resto de la temporada para el Barça, que podría recuperar a Frenkie de Jong, repuesto de su lesión, frente al Rayo Vallecano.



Una victoria en Vallecas no sólo mantendría al Barça, cuestionado últimamente por su juego, en la lucha por la cabeza sino que sería una inyección de moral, antes de recibir el martes al Oporto en la Champions buscando cerrar su pase a octavos de final del torneo continental.



"Hemos de mejorar mucho. Hemos de estar más ordenados y no conceder tanto. Estamos regalando muchas cosas en este inicio de temporada", afirmó el técnico Xavi Hernández, tras remontar para ganar 2-1 al Alavés en la última jornada liguera.