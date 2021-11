Los grandes ya están en el Mundial... menos la campeona de Europa

Escucha esta nota aquí

Francia, Alemania, España, Brasil, Argentina, varios grandes nombres del fútbol mundial sellaron ya su boleto para el Mundial 2022... pero no los últimos campeones de la Eurocopa, Portugal e Italia, que deberán superar los peligrosos repechajes en marzo, y quizá enfrentarse entre sí.

Varias estrellas están lejos de Catar: Cristiano Ronaldo y los portugueses, superados por Serbia en el último minuto (2-1), los campeones de Europa de Roberto Mancini, irreconocibles ante Irlanda del Norte (0-0) y adelantados por Suiza, o Zlatan Ibrahimovic y Suecia, tienen aún camino por delante.

Robert Lewandowski y Polonia, segundos detrás de la Inglaterra de Harry Kane, deberán también jugársela al todo o nada en un repechaje de doce selecciones de las que sólo tres estarán en la cita catarí.

'Lewy' y los suyos, no cabezas de serie, serán uno de los cocos del sorteo, el 26 de noviembre, y en menor medida la República Checa de Patrik Schick, cuartofinalista de la última Eurocopa.

En efecto, por el número de puntos sumados (una vez retirados los logrados contra los últimos de los grupos de seis para equilibrar con los grupos de cinco), Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Gales serán cabezas de serie y disputarán su semifinal en casa en marzo.

Además de los polacos y los checos, sus potenciales rivales serán Turquía, Macedonia del Norte, Ucrania y Austria.

- Cristiano Ronaldo a por su quinto Mundial -

Pero después en las tres finales no habrá cabezas de serie y el anfitrión será determinado por sorteo. Así pues, un Portugal-Italia podría darse en Lisboa o en Roma.

Y para más emoción, esos tres últimos boletos se dirimirán entre los octavos y los cuartos de final de la Liga de Campeones. Numerosos internacionales llegarán sometidos al frenético ritmo de la alta competición.

Italia, traumatizada por su fracaso en el repechaje del Mundial 2018 contra Suecia (con la que podría volver a verse las caras) hace cuatro años (1-0/0-0), no concibe perderse un segundo Mundial seguido.

Sólo dos campeones de Europa en la historia se perdieron la cita mundial dos años después: Dinamarca en 1994 y Grecia en 2006. Impensable para la 'Azzurra'.

En Portugal, 'CR7' deberá dar lo mejor de sí mismo para añadir un nuevo récord a su colección, que compartiría con el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez, los únicos en haber jugado cinco Mundiales.

- Trece boletos sellados -

Las selecciones clasificadas podrán observar con tranquilidad esos partidos de alta intensidad.

Una de las sorpresas de la fase de clasificación la protagonizó Suiza. Ya ganadora ante Francia en octavos de final de la Eurocopa en penales, la 'Nati' esta vez superó a Italia para clasificarse directamente.

Bélgica, aún en busca de su primer gran título internacional con su generación dorada con Kevin De Bruyne - Eden Hazard - Romelu Lukaku, y Dinamarca, semifinalista de la Eurocopa, se pasearon en sus grupos, mientras que España, Croacia y Serbia tuvieron que esperar a la última fecha para conocer su destino.

Alemania, por su parte, supo rehacerse de un inicio fallido, con una derrota en casa ante Macedonia del Norte (2-1).

También vuelve a un Mundial la Holanda de Memphis Depay, máximo goleador de la clasificatoria europea junto a Kane (12 goles). luego de haberse perdido la edición de 2018.

En total, 13 de los 32 boletos para el próximo Mundial (21 noviembre-18 diciembre 2022) ya están asignados: además del país anfitrión, clasificado de oficio, 10 boletos fueron atribuidos en la zona Europa y dos más en Sudamérica, para el Brasil de Neymar el jueves pasado y la Argentina de Leo Messi el martes, a pesar de un 0-0 ante la Seleçao.

