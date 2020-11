Los jugadores de The Strongest presionan por el 65% del salario de septiembre

Escucha esta nota aquí

Los problemas llegaron a The Strongest. Los futbolistas no se entrenaron la jornada de este viernes, como medida de protesta para exigir el pago del 65% del sueldo de septiembre. La dirigencia todavía no ha dado una respuesta al pedido, pero podrían llegar a un acuerdo en las próximas horas.

Los jugadores asistieron al complejo de Achumani, como es habitual, pero decidieron no entrenarse. Hace un día hasta disputaron un amistoso frente a Always Ready, pero hoy no se movieron. “Hay bastantes probabilidades de que el problema se solucione mañana”, indicó un futbolista que prefirió que su nombre quede en reserva.

The Strongest es uno de los pocos clubes que no ha informado sobre los descuentos que aplicó a los salarios de sus jugadores desde marzo, pues todas las instituciones se vieron obligadas a tomar este camino por la crisis económica ocasionada por la pandemia. Lo que está claro es la solicitud de los deportistas para retornar al trabajo.

DIEZ intentó comunicarse con dirigentes del club atigrado; sin embargo, las llamadas no fueron contestadas.

La semana cierra con dos grupos de futbolistas en protesta. El otro es Real Santa Cruz, pero la situación en el albo es más crítica, ya que la deuda asciende hasta a ocho salarios.