"Los jugadores no se conforman con estar en cuartos", afirma Regragui

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, aseguró este viernes que sus jugadores "no se conforman con estar en cuartos" y quieren seguir haciendo historia el sábado contra Portugal en el Mundial de Qatar.

"No estamos en una nube, a los jugadores les digo que todavía no hemos hecho nada. Estamos aquí para romper las estadísticas y cuando digo que los jugadores tienen hambre, es que tienen hambre, no se conforman con estar en cuartos", dijo el seleccionador marroquí.