Los millones de dólares que hasta ahora han ganado los equipos bolivianos en la Libertadores y en la Sudamericana

No es habitual lo que está pasando con los equipos bolivianos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana cuando se han jugado las cuatro primeras fechas de la fase de grupo. Aunque en la conclusión general de ambos torneos hay un común dominador: la gran campaña de los equipos paceños como The Strongest y Bolívar que son líderes en el grupo C y E de la Libertadores, y Always Ready que manda en el A de la Sudamericana.

Y ese buen momento tiene un efecto inmediato: los millones de dólares que han sumado estos clubes a sus arcas producto de la buena campaña realizada. En la Libertadores, por ejemplo, Bolívar es el que más acumuló: $us 3.990.000 por jugar la fase de grupos ($us 3.000.000) y por ganar tres de los cuatro partidos que disputó ($us 990.000) ganando $us 330.000 por cada triunfo. Y si avanza a octavos –que está cerca- sumará $us 1.250.000 más. En su último partido le empató 1-1 a Millonarios en Colombia.

Bolívar se frota las manos porque es muy difícil que no gane su grupo, es más, perdiendo incluso ante Flamengo el miércoles en el Maracaná (20:30 hb) por la fecha 5, seguirá primero porque suma 10 puntos contra los 4 que tiene el equipo brasileño. El inicio de la academia en el torneo más importante de clubes organizado por Conmebol, tiene ilusionados a sus hinchas porque les permita soñar con llegar lo más lejos posible.

Su rival de siempre, The Strongest, lidera también su grupo (C) con 7 puntos, gracias a los golpes que dio jugando de local. Este buen caminar le ha permitido sumar hasta ahora $us 3.660.000 por clasificarse a la fase de grupos de manera directa y por ganar los dos partidos que jugó de local (2-0 a Gremio y 1-0 a Estudiantes). Los dirigidos por Ismael Rescalvo, que retornó a dirigir al plantel, tienen un buen panorama por delante.

Si logra avanzar a los octavos de final sumará $us 1.250.000 más. El reto más próximo es el chileno Huachipato, su rival el miércoles venidero en el Hernando Siles (18:00) y cerrará su participación en esta primera fase, visitando el 29/05 a Gremio, en Porto Alegre. El Tigre suma 7 puntos y Huachipato tiene 5 por lo que se trata de un partido decisivo. En su última presentación le ganó por 1-0 al campeón argentino, Estudiantes.

Bruno Savio marca goles en la Libertadores para Bolívar. Foto: APG

El otro equipo de La Paz que también hace buena letra a escala internacional, es Always Ready, que manda en el grupo A de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Flabio Torres suman 10 puntos y le sacan 1 punto de diferencia al DIM de Colombia. Entre semana goleó por 3-0 a Defensa y Justicia ratificando su gran momento en el torneo. Le queda visitar a César Vallejos (miércoles) y luego al DIM el 29 de este mes.

En el caso de Always es importante remarcar que comenzó el 2024 jugando la Libertadores, avanzando de la fase dos a la tres, y acumulando en ambos partidos $us 1.1000.000 (500.000, fase 2 y 600.000, fase 3). Como no se clasificó a la fase de grupos de ese torneo, sí lo hizo a la de la Sudamericana y hasta ahora suma $us 1.745.000, obtenidos gracias a los $us 300.000 de la fase de grupos y a los $us 345.000 tras sumar $us 115.000 por cada encuentro que ganó. Y tiene aún más chance.

Always Ready va bien en la Sudamericana. Foto: APG ​

La buena semana para los bolivianos se cerró con el triunfo de Nacional Potosí sobre el brasileño Fortaleza (3-0) que le permite acumular $us 415.000 gracias a los $us 300.000 obtenidos por entrar a la fase de grupos y los 115.000 que logró por superar a Fortaleza. Entre tanto, el tarijeño Tomayapo acumula $us 525.000 hasta ahora, $us 225.000 por jugar la primera fase y $us 300.000 por entrar a la fase de grupos tras superar a Wilstermann por penales en la fase previa.