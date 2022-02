Los mundialistas Cristaldo y Etcheverry rescatan a los jugadores de la Verde

Escucha esta nota aquí

Dos históricos del fútbol boliviano, Luis Cristaldo y Marco Etcheverry, estuvieron la tarde del martes, en el estadio Hernando Siles de La Paz alentando a la selección nacional en el partido frente a Chile por las eliminatorias al Mundial. La Verde cayó por 2-3 y prácticamente se quedó sin chance de seguir peleando un cupo para Catar 2022.

Más que buscar culpables de la derrota y por quedar con las manos vacías en estas eliminatorias, los mundialistas coincidieron en que hay jugadores que se destacaron en la selección.

“Tenemos que trabajar y mucho para cambiar todo. Durante el partido Chile llegó cuando quiso, de la misma forma marcó los goles y no fueron casualidades, es producto del buen trabajo. Nosotros (Bolivia) no tuvimos chance, lo que se puede destacar es a algunos jugadores”, dijo Cristaldo, según APG Noticias.

“El fútbol es así, me siento triste por el país, por los muchachos (jugadores). Es muy duro aceptar una derrota... ya perdimos, no se puede hacer nada, queda mejorar”, expresó por su parte Etcheverry.

Cristaldo fue más allá y puso foco en las próximas eliminatorias, en las que a su criterio ya no se contará con dos referentes actuales como el arquero Carlos Lampe y el capitán y goleador Marcelo Martins.

“Hay que dar importancia a las divisiones menores, porque no veo reemplazantes de los que se irán... con tres o cuatro que destacan no se puede hacer nada. Ante Chile, Bolivia tenía la obligación de ganar y no pudo, no era fácil, no teníamos con qué, Chile nos ganó bien”, finalizó Cristaldo.

Los últimos partidos de Bolivia en estas eliminatorias mundialistas serán contra Colombia de visitante y ante Brasil de local, el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

