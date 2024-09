Los Paniagua, jóvenes talentos de Always Ready, viajarán a Dubái para evaluaciones

Andrés Costa, presidente de Always Ready, quien estuvo presente en la histórica victoria de Bolivia ante Chile en Santiago, retornó al país el miércoles con sorpresas en torno a su club. Costa confirmó que los hermanos y jóvenes jugadores Moisés y Emanuel Paniagua partirán rumbo a Dubai para encarar un periodo de pruebas en un equipo de primera división.



"Ellos no se están yendo a través de una venta, simplemente están yendo a probarse a un equipo de Dubai. Luego se verá si se procede a la venta", indicó Costa sobre los jugadores que viajarán este fin de semana para sumarse al Al-Ahli Dubai FC.



"Nos pone contentos saber que jugadores bolivianos puedan salir al exterior, desde nuestro club siempre apoyaremos a que salgan. Cuando se ponen trabas se termina perjudicando a las personas", añadió.



Moisés, quien hace poco cumplió 17 años, es habitual titular en Always Ready y estuvo convocado a los últimos partidos de la selección boliviana para afrontar las eliminatorias ante Venezuela y Chile, sin embargo no sumó minutos. Por su parte, Emanuel, alterna en el primer plantel del conjunto alteño y ha sido parte de la Verde en sus diferentes categorías inferiores.



La salida de los hermanos Paniagua se da una semana después de que se confirmara el fichaje de Adalid Terrazas por el USM Argel, de la primera división de Argelia, donde ya disputó algunos partidos de preparación y logró marcar un gol.