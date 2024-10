Los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Simón Bolívar ya tienen fecha y hora

Por su parte, la dirigencia del conjunto cruceño aseguró que se defenderá y que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA).



Los resultados de los partidos de ida fueron los siguientes: ABB logró una victoria notable sobre Stormers con un marcador de 1-6; Oruro Royal venció a Deportivo Alemán 3-0; Real Potosí se impuso a Alianza Beni 3-1; Real Oruro ganó a Tiquipaya 2-1; Olimpia del Chaco Petrolero triunfó sobre Amanecer con un contundente 5-0; Universitario de Sucre derrotó a Fatic 0-4; y Nueva Santa Cruz se llevó la victoria ante 3 de Febrero por 1-2.



Revanchas



Este sábado, la Comisión de Competiciones dio a conocer el rol de los partidos de vuelta de octavos de final.



El primer encuentro se jugará el viernes 1 de noviembre, precisamente con el cruce entre Nueva Santa Cruz Academia FC y 10 de Noviembre Wilstermann Cooperativas, que se llevará a cabo desde las 15:00 en el estadio Samuel Vaca de Warnes.



El sábado 2 de noviembre se programaron cuatro compromisos: ABB (La Paz) vs. Stormers (Sucre), a las 12:00; CD Nueva Santa Cruz (Santa Cruz) vs. 3 de Febrero (Beni), a las 14:00; Amanecer (Cochabamba) vs. Olimpia del Chaco Petrolero (Tarija), a las 15:00; y Universitario (Sucre) vs. Fatic (La Paz), a las 17:00.



Finalmente, el domingo 3 se disputarán los últimos encuentros: Tiquipaya (Cochabamba) vs. Totora Real Oruro (Oruro), a las 13:00; Oruro Royal (Oruro) vs. Alemán (Sucre), a las 15:00; y Alianza Beni (Beni) vs. Real Potosí (Potosí), a las 15:00.