Los premios económicos que pueden ganar los equipos bolivianos en la Copa Sudamericana

Real Tomayapo, Always Ready y Nacional Potosí, únicos representantes bolivianos en la Copa Sudamericana 2024, ya conocen a sus rivales de la fase de grupos.



Tomayapo, comparte el Grupo C junto a Internacional de Porto Alegre (Brasil), Belgrano de Córdoba (Argentina) y Delfín (Ecuador). Por su parte, Always quedó encuadrado en el Grupo A con Defensa y Justicia (Argentina), Independiente Medellín (Colombia) y Universidad César Vallejo (Perú). Finalmente, Nacional Potosí será parte del Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Fortaleza (Brasil) y Sporting Trinidense (Paraguay) serán sus rivales.



¿Cuánto dinero puede acumular estos tres equipos en el torneo? (dólares americanos)



Por participar en la fase de grupos los equipos bolivianos se embolsillarán US$ 900.000 cada uno. Además, por partido ganado en esta fase obtendrán un incentivo de US$ 110.



Playoff: US$ 500.000