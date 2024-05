Los 'seleccionables' llegarán a las eliminatorias de este año, con 16 y 20 partidos encima

Amistosos, Copa América y en seguida las eliminatorias al Mundial de 2026. La mirada, desde que asumió Antonio Carlos Zago como seleccionador nacional, está puesta en clasificar a Bolivia al Mundial, aunque reconoce que no es una tarea fácil. Sabe que la brecha con el resto de las selecciones es amplia, pero hay un detalle no menor que se dio este año y puede originar que la brecha se acorte: la competitividad.

En la consideración del técnico no solo es clave jugar la mayor cantidad de partidos con la selección, sino que los jugadores que la integran, sumen minutos a escala internacional. Detallemos: solo en 2024 la Verde jugará cinco amistosos en el que se incluye a los ya jugados ante Argelia (cayó por 3-2) y Andorra (ganó por 1-0) y los que se vienen contra México (31/05), Ecuador (12/06) y Colombia (15/06), los últimos tres en Estados Unidos.

Pero no todo acaba ahí, porque para Zago es clave también la competencia internacional de los ‘seleccionables’ en sus clubes. Aquí sacan amplia ventaja los futbolistas de Always Ready, Bolívar y The Strongest -en ese orden- ya que, sumando los amistosos de la selección de este año (8), a los partidos que han jugado en Libertadores y Sudamericana se llegará a 16 y 20 partidos jugados por aquellos que están en la órbita del entrenador.