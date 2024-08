Los tres legionarios que se perfilan para ser titulares en la Verde

Se juega en El Alto y aunque la mayoría de los convocados son de Bolívar (ocho) y Always Ready (siete), hay siete legionarios en la lista de Óscar Villegas de donde podrá echar mano este 5/09 cuando Bolivia reciba a Venezuela (16:00). Los últimos ensayos en La Paz perfilan a tres de los siete de ‘afuera’ para ser titulares, aunque todo lo confirmará el DT.



El zaguero central Luis Haquin (Ponte Preta, Brasil), el volante de contención Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador) y el delantero Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grecia) gozan con pleno respaldo para ir desde el inicio. Es más, Haquin llevará el cintillo de capitán dada la experiencia que tiene de jugar partidos de eliminatorias y de liderar equipos.



Haquin fue el primer legionario en llegar al país ya que como no es tomado en cuenta en el Ponte Preta, la FBF gestionó su llegada hace diez días para que se aclimate lo antes posible. Tiene, además, la memoria fisiológica de La Paz tras haber jugado buena parte de su carrera en Bolívar. Hoy está adaptado y motivado tras estar de titular en los ensayos.



Villamil, que viene de marcar su primer gol con la Liga de Quito (ante Libertad, 3-0), recién se unirá a la Verde el domingo ya que ha vuelto a ser tomado en cuenta por el DT para el choque del sábado frente al Barcelona SC (19:00). En la Verde estará como volante de contención, un puesto en el que fue titular hasta hace poco Leonel Justiniano, hoy no convocado.



Villegas ha venido ensayando en esa zona a Pablo Vaca (22 años) que se desempeña como zaguero central en Always Ready. No es su puesto habitual, pero lo colocó por sus características para ir definiendo su estructura mientras llegan el resto de los convocados. Delante de él estuvieron Robson Matheus y el algún momento, Ramiro Vaca.



Por otra parte, en ofensiva, han jugado Enzo Monteiro (20 años), del Santos de Brasil y Hugo Vaca, que está como invitado, sin embargo, el técnico sabe que en ese lugar Algarañaz le saca diferencia al resto, por físico y porque tiene experiencia. Además, conoce bien Villa Ingenio porque en Aways Ready despuntó cuando jugo en 2022.



Sobre esos tres legionarios se asienta la base del equipo titular que buscará una nueva victoria en eliminatorias -la primera fue ante Perú por 2-0 en 2023-. Algarañaz de a poco se afianza en su nuevo club luego de dejar Bolívar y el reto para Villegas es ponerlo a punto, a Haquin y a él que han tenido poca chance en sus equipos de jugar como titulares.