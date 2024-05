Los últimos 'escándalos' arbitrales en Bolivia que desembocaron en la llegada de jueces chilenos para las finales

El 29 de agosto de 2023 explotó el escándalo: la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presidida por Fernando Costa, denunció que el fútbol se paralizaba tras denuncias de amaños de partidos en el que estaban involucrados dirigentes, jugadores y árbitros. Desde ese día hasta hoy, el arbitraje en Bolivia ya no es visto igual y la susceptibilidad se eleva al nivel máximo sobre todo cuando los partidos son decisivos. La realidad hoy dice que las finales del torneo Apertura han sido encargadas a jueces chilenos .

Motivos para llegar hasta aquí hubieron de sobra, no solo desde el año pasado, sino desde un tiempo atrás, desatando también agresiones y robo de pertenencias como lo que pasó con Álvaro Campos en 2022 tras el partido Oriente Petrolero – The Strongest en el Tahuichi (1-1). Ese día hubo una discutida actuación del juez que provocó que un grupo de barras ‘asaltara’ el vestuario de la terna, robara sus pertenencias y los agredieran . Oriente fue suspendido por varias fechas sin poder jugar en el Tahuichi.

Pero no todo quedó ahí ya que el escándalo mayor se dio con audios que fueron y vinieron con árbitros involucrados al punto que el presidente del club Vaca Díez -Marco Rodríguez- fue denunciado por el árbitro Gaad Flores de ofrecerle $us 3.000 para que cobre penales en contra de su equipo en el duelo frente a Nacional Potosí. Rodríguez fue suspendido de por vida más allá que negó la acusación, y Flores no dirigió durante nueve meses sino hasta este sábado con el duelo Chaco Petrolero – Pucarani.