Lucas Chávez está en la órbita del Al Taawoun FC de Arabia Saudita

El Al Taawoun FC, un equipo de la primera división de Arabia Saudita, está interesado en Lucas Chávez, jugador que pertenece a los registros de Bolívar. El conjunto saudí ha consultado por el joven atacante y lo quiere para reforzar su ataque en el torneo local, que ya arrancó hace dos semanas.



De momento, el jugador no ha querido referirse sobre esta posibilidad, pues está concentrado con la selección boliviana, pensando en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se llevarán a cabo en septiembre, donde la Verde recibirá primero a Venezuela en El Alto y luego visitará a Chile en Santiago.



Chávez, conocido por su velocidad y desequilibrio en ofensiva, busca ganarse un espacio en la selección para aumentar sus bonos y despertar el interés de otros clubes del exterior. A sus 21 años y tras recuperarse de una fractura de clavícula, el extremo ha disputado 13 partidos con Bolívar en la presente temporada, donde solo ha marcado un gol, muy lejos de los números que obtuvo en 2023, con cinco tantos en 32 encuentros.



De concretarse el traspaso a Arabia Saudita, Chávez tendrá la posibilidad de enfrentar a figuras de primer nivel como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez, entre otros jugadores que militan en la élite del fútbol saudí.