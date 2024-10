Lucas Chávez llegó a La Paz; solo falta Fernández para que la Verde esté completa

“Colombia es un equipo con buenos jugadores ; la mayoría juega en Europa . Hay que presionarlos arriba , tratar de ahogarlos en la altura para que no tengan la pelota e ir hacia adelante. Es una selección muy buena, pero todo el equipo va a querer ganar; esperamos sacar un buen resultado ”, dijo.

“Fui con toda la predisposición de seguir creciendo ; busco llegar a mi tope . Quiero crecer como persona y jugador; aún estoy adaptándome a la ciudad y la cultura. No es un fútbol muy físico , pero sí es rápido e intenso . Tienes muy poco tiempo para pensar; siempre hay tres jugadores encima que te marcan y presionan. Estoy contento; es un fútbol competitivo y estoy rodeado de grandes jugadores ”, sentenció.

Fernández no pudo llegar

Roberto Carlos Fernández, lateral que milita en el FC Akron Tolyatti de la primera división de Rusia, debía llegar a La Paz alrededor de las 07:00; sin embargo, no fue posible ya que se quedó varado en Santa Cruz debido a que su vuelo no despegó por la intensa humareda que cubre el cielo de la capital oriental. La Federación Boliviana de Fútbol aún no ha emitido un comunicado al respecto.