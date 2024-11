Lucas Chávez se incorporó a la selección: “Estoy para jugar los dos partidos”

Lucas Chávez se convirtió en el penúltimo legionario en incorporarse a la selección boliviana. El delantero nacional que milita en el Al Taawoun de Arabia Saudita aterrizó el lunes por la noche en el Aeropuerto Internacional de El Alto para unirse de inmediato a la concentración de la Verde en La Paz.



“Estoy muy feliz y contento de volver a la selección. Vengo con la ilusión de darle una alegría al país. Estoy con todas las ganas y tengo la predisposición; quiero estar en todos los partidos”, manifestó a los medios tras bajar del avión.



Reconoció que no llega con la cantidad de minutos deseados en su club, pero aseguró que se ha entrenado al máximo para rendir con la selección.



“Soy sincero, no he tenido la cantidad de minutos que me hubiera gustado en este último tiempo, pero he estado entrenando al máximo; sé que tendré mi oportunidad”.



“Compito con jugadores muy buenos, cada día me asombro más. Es una liga muy competitiva, se juega rápido; eso me ayuda a crecer, sin duda alguna. Solo espero tener minutos y demostrar de lo que soy capaz”, añadió, haciendo referencia al nivel de la liga de Arabia Saudita, donde compiten jugadores como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema.



Finalmente, se refirió al partido frente a Ecuador, el cual considera muy difícil, ya que la Verde se enfrentará a jugadores de gran categoría y buen despliegue físico.



“Sabemos que nos vamos a enfrentar a una selección muy fuerte físicamente, con jugadores muy buenos en todas sus líneas. Pero nosotros tenemos lo nuestro; Óscar Villegas tiene un plan y debemos desarrollarlo en el partido”, cerró.



Se prevé que Chávez realice su primer entrenamiento con la Verde el martes a las 08:30 en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani y posteriormente forme parte de la delegación que viajará a Guayaquil en horas de la tarde para enfrentar a Ecuador el jueves.



Solo falta que Roberto Carlos Fernández arribe al país para que la selección esté completa. Su llegada desde Rusia está programada para el miércoles, razón por la cual no será tomado en cuenta para enfrentar a Ecuador y permanecerá en La Paz preparándose junto a un grupo para el partido frente a Paraguay.