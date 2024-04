Luciano Ursino cuestionó al hincha de The Strongest: "¿Cuándo van a ir (al estadio)? ¿Cuándo ya salgamos campeones como el año pasado?"

The Strongest jugará un partido clave ante Gualberto Villarroel este miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura. Si bien es un encuentro fundamental en el que el tigre necesita mantener el 2-0 conseguido en la ida , el plantel siente que necesita el apoyo de su gente.

El volante Luciano Ursino, de The Strongest, lanzó un pedido apasionado a la afición del club, instándolos a que acudan masivamente al estadio para brindar su respaldo durante los partidos venideros.



"Por favor... el otro día en Oruro (partido de ida ante Gualberto Villarroel) estaba lleno el estadio. Eso queremos nosotros acá también, que la gente vaya a apoyarnos. Sino ¿Cuándo van a ir? ¿Cuándo ya salgamos campeones como el año pasado?. Necesitamos que vayan ahora", expresó Ursino en un mensaje dirigido a los seguidores del equipo.



Con estas palabras, el jugador hizo hincapié en la importancia del respaldo de la hinchada en momentos clave de la temporada, señalando que su presencia en las gradas no solo es un impulso para los jugadores en el campo, sino también un factor determinante en el desempeño del equipo.



El llamado de Ursino llega en un momento crucial para The Strongest, que se encuentra inmerso en diversas competiciones (Libertadores y Torneo Apertura) y busca el respaldo incondicional de sus seguidores para alcanzar los objetivos planteados para la temporada en curso.



La solicitud del jugador argentino ha generado un amplio eco en las redes sociales, donde los aficionados han respondido con mensajes de apoyo y promesas de asistencia a los próximos encuentros del equipo.