Luis Enrique afirma que su equipo no necesita "nada" en el mercado de pases

"No necesito nada, ya lo tengo todo, tengo muchos y muy buenos jugadores. Pero hay un trabajo con la dirección deportiva, estamos abiertos a mejorar el equipo en cada 'mercato'", explicó el técnico español en conferencia de prensa la víspera de visitar al Lens (7º) en el estadio Bollaert.



"En el mercato estamos atentos, abiertos. ¿Necesidades? No tenemos", insistió. El club parisino anunció el 1 de enero la llegada del defensor brasileño Lucas Beraldo.



"Necesariamente hay un tiempo de adaptación. Allí es verano, aquí es invierno. Está bien, se adapta. Es muy maduro para su edad", valoró Luis Enrique.



Esperado en París, otro brasileño, el centrocampista Gabriel Moscardo, que anunció que debe someterse a una operación en el pie, aún no ha firmado, mientras el PSG tiene a varios jugadores lesionados, como el central Milan Skriniar, mientras que el marroquí Achraf Hakimi, y el surcoreano Lee Kang-In están disputando la Copa de África y de Asia respectivamente.