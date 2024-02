Luis Enrique evita comentar la salida de Mbappé

"No puedo decir nada", declaró el viernes el entrenador del París SG Luis Enrique, rechazando comentar la inminente salida en junio de Kylian Mbappé, quien anunció la víspera su decisión a los dirigentes del club.



"Voy a intentar zanjar este tema: hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no pienso comentar nada (...) No ha salido públicamente Kylian Mbappé ni nadie del club. Yo soy el entrenador, cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente", declaró el español en rueda de prensa en el Campus PSG de Poissy, en las afueras de París.



Al ser preguntado por el futuro del club sin su superestrella, Luis Enrique insistió en no querer confirmar esa salida y dijo: "El club y el equipo están por encima de todas las individualidades".