Luis Enrique prolonga dos años su contrato con el PSG, hasta 2027

El entrenador español Luis Enrique Martínez estará al frente del París Saint-Germain hasta 2027, tras haber prolongado dos años el contrato con el club francés que acababa al final de esta temporada, indicó este jueves el diario Le Parisien.



Según esa información, que el club no ha confirmado oficialmente, el asturiano estaría cuatro años en el PSG, lo que le convertiría en el más longevo de la era catarí, por delante de Laurent Blanc, que sobrevivió tres temporadas.



En su primer año al frente del club, el ex técnico del Barcelona ganó la Liga, la Copa de Francia y fue semifinalista de la Liga de Campeones.



Luis Enrique, que llegó en julio de 2023, encarna bien el nuevo giro que los propietarios cataríes del PSG quieren dar al equipo, con menos estrellas, más implicación colectiva y una identidad de juego reconocible y ofensiva.



Su llegada coincidió con las salidas de Lionel Messi y de Neymar, y en su primer año tuvo que lidiar con el caso Kylian Mbappé, que ya en un primer momento anunció que no activaría su tercer año de contrato antes de confirmar definitivamente que dejaría el club al final de la pasada campaña.



Si el delantero era el hombre señalado por Doha para encarnar su proyecto en la capital francesa, su salida dejó a Luis Enrique como el rostro más visible y, si se confirma esta renovación, supondrá un espaldarazo a su labor.



Estas informaciones llegan cuando el trabajo del ex seleccionador español había comenzado a acumular algunas críticas, sobre todo por su decisión de dejar fuera del equipo a Ousmane Dembelé para el partido de Liga de Campeones contra el Arsenal del pasado día 1 de octubre, cuando el equipo francés se inclinó de forma clara.



De hecho, sus resultados en Europa son peores que los de sus antecesores, pero eso no ha minado la fe del presidente, Nasser Al-Khelaifi, en su entrenador.