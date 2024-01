Luis Haquin fue suplente en el empate del Ponte Preta

Luis Haquin aún no consigue debutar con su nuevo equipo. El defensor nacional fue convocado en el empate 0-0 del Ponte Preta ante la Atlética Internacional pero permaneció en el banco de suplentes.



De esta manera el ex jugador del Deportivo Cali de Colombia alcanzó su tercer partido consecutivo sin sumar minutos.



Haquin llegó hace un mes al Ponte Preta, proveniente del Cali, donde fue titular y capitán. Sin embargo, en territorio brasileño no ha podido mostrar sus cualidades.