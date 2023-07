Luis Haquin, nuevo jugador del Deportivo Cali: “ Es un reto muy importante en mi carrera”

Este viernes, Haquin pasó las revisiones médicas correspondientes y luego estampó su firma que lo vinculará al conjunto ‘Azucarero’ por los próximos seis meses.



El cruceño dio sus primeras declaraciones como jugador del Cali y aseguró que arriba a un club muy importante y de bastante trayectoria.

“ Los resultados y las pruebas médicas salieron bien y el sábado ya podré entrenar, estaré listo para cuando me necesiten. Tenía muchas ganas de salir al exterior y qué mejor que venir al Deportivo Cali, un equipo muy importante”, dijo Haquin.



“ Vengo por seis meses con una opción de compra a fin de año, mi objetivo es quedarme y hacer que el club ejerza la opción de compra”, añadió.



A sus 25 años, el ‘Faraón’ es consciente que no puede desaprovechar la oportunidad que se le está presentando.



“ Soy joven, pero lo tomo como si fuera mi último tren. Ese es mi primer y único pensamiento, no pasa nada más por mi cabeza y no pienso desaprovechar esta oportunidad”, concluyó.