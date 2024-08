Luis Haquin, principal candidato para llevar el cintillo de capitán en la Verde (video)

“Creo que a lo largo de mi carrera he tratado de prepararme para este tipo de desafíos. Me tocó ser capitán en los últimos partidos y me he sentido bien, he tratado de estar a la altura de esa responsabilidad y desafíos. Obviamente que el respeto que he tenido por mis compañeros y la comunicación ha hecho que ese papel sea más importante. Contento de poder seguir teniendo ese rol y si me toca estar nuevamente (de capitán), tratar de aportar”, dijo Haquin.