Luis Haquín: “Tenemos que estar a la altura para sacar los seis puntos (ante Ecuador y Paraguay)”

Luis Haquín pasa un buen momento en el fútbol colombiano. Es titular y hasta llegó a ser capitán del Deportivo Cali, equipo que lo contrato a préstamo hasta fin de año, debido a que el defensor no pudo ser habilitado en Blooming, por una sanción de la FIFA a la academia cruceña, que a su vez había logrado el préstamo de Bolívar.

El futbolista, que el próximo mes cumplirá 26 años, dialogó con DIEZ sobre su experiencia en el país cafetero y sobre la selección boliviana, a la cual fue convocado para los dos próximos partidos por Eliminatorias ante Ecuador y Paraguay, a jugarse el 12 y 17 de octubre, respectivamente.

¿Cómo te sientes en el Deportivo Cali?

Muy feliz, muy agradecido con Dios por esta nueva y linda oportunidad que se nos dio en un tiempo perfecto, la verdad que es algo que hace mucho tiempo venía soñando y venía pidiendo. Gracias a Dios se me ha dado de una muy buena manera, la idea es dejar el nombre del país lo más alto posible, con buena imagen, con bunas noticias como boliviano, tratar de dejar una imagen limpia, agradable, que este a la altura de desafíos importantes.

¿Sientes que está es tu consolidación a nivel internacional?

Se podría decir que sí, ese fue mi objetivo desde el primer día, tratar de consolidarme lo más rápido posible, tratar de conseguir esa regularidad la cual he venido buscando este último tiempo, acompañado de buenos rendimientos, tratar de ser un aporte tanto dentro y fuera de la cancha con mi equipo y a partir de eso era consciente que si iba a tener la oportunidad y el privilegio de estar en la selección.

¿Qué factores están jugando a tu favor para este buen momento?

Yo soy una persona muy creyente y los tiempos que tiene Dios son los ideales. Esta oportunidad se me presentó y no la dudé en ningún momento, todo ha ido como uno sueña y planifica, pero hay otros factores que influyen igual en el tema personal, como entregarse al máximo día a día, ser profesional en todos los sentidos para estar a la altura de las competiciones como es el fútbol colombiano, que tiene un torneo bastante exigente, cuidarse en el tema personal para evitar lesiones con el fin de estar siempre a la orden”.

¿Te está yendo tan bien que hasta llegaste a ser capitán del equipo?

La verdad que he recibido una confianza importante de parte del entrenador Jaime de la Pava y su cuerpo técnico, también de mis compañeros y directivos, que desde el primer momento que llegué acá me abrieron las puertas del club con la intención de que me sienta cómodo, confiaron en mis capacidades, en mi profesionalismo y en lo que puedo aportarles.

¿Cómo viviste esos días en los que Blooming no te pudo habilitar pese a que había logrado tu préstamo de Bolívar?

“Un poco confundido, porque son situaciones muy extrañas, son situaciones inesperadas y a la hora de ver esa circunstancia uno se pone a pensar y se preocupa, porque llegó a un club y este no me puede habilitar, pero yo con la tranquilidad de siempre traté de decir que si no se da esto vamos a buscar algo afuera, desde el primer momento le dije eso a mí representante. Corría el riesgo de estar parado seis meses, le comunique a mi entorno que tenía la plena confianza de que me iba a salir un equipo del exterior, que estaba seguro de que Dios permitió eso por algo y que se me iba a dar la oportunidad de salir al exterior. Yo en todo momento estaba tranquilo, con mucha fe y confianza que se iba a dar lo mejor para mí.

Llegó información de Colombia en sentido que el Deportivo Cali te quiere retener y comprar los derechos federativos a Bolívar…

Ese tema, con todo el respeto, se encarga mi representante. Yo en estos momentos tengo mi cabeza en este semestre, tengo mi cabeza en cada fin de semana, en cada partido que jugamos, porque los objetivos que tiene el club son muy importantes para lo que viene y como te digo estamos en un momento en el que el club tiene que comenzar a sumar, a pensar en el título lógicamente y yo no tengo espacio para pensar en el día de mañana.

O sea, vos no lo estás viendo el tema…

Por ahora me centro en el presente y ya llegará el momento de que me tenga que quedar o de irme, eso se hablará al final del torneo. Ese tema se lo dejo netamente a mi representante y yo solo me encargo de rendir al máximo en la cancha y de aportar desde donde me toque. Soy muy creyente y dejo todo en manos de Dios, estoy seguro que él nos llevará siempre por el camino correcto, que será lo mejor para uno.

Cambiando de tema, ¿cómo esperas los partidos de Bolivia ante Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias?

En lo personal con mucha ilusión, con muchas ganas de poder estar, de aportar, de poder sacar la mayor cantidad de puntos posibles en esta doble fecha. Sin duda que las anteriores dos fechas fueron duras, pero siempre digo que en Eliminatorias no hay tiempo para estar lamentándose ni estar pensando en lo que ya pasó, simplemente queda prepararnos.

¿Cómo haces para dar vuelta a la página?

Desde el primer día, desde que pasó el último partido, enfocado en mi club y esperando la oportunidad de ser tomado en cuenta para aportar, estar con la cabeza bastante tranquila, lo más despejado posible porque van a ser partidos bastante difíciles en los cuales tenemos que sacar los puntos y para ello tenemos que estar lo más tranquilos posibles.

Se jugó ante Brasil y frente a Argentina, que es la campeona del mundo, ¿crees que lo peor ya pasó para Bolivia?

Sinceramente, si decís que ya jugamos con la campeona del mundo y si no me equivoco con la tercera selección del mundo, que es Brasil, se podría decir que pasó lo peor, pero yo no lo veo de esa manera, porque de todo el mundo, las Eliminatorias más difíciles son las de Sudamérica, todas las selecciones se preparan al máximo, tienen jugadores en las primeras ligas y sea Brasil y Argentina, o en esta ocasión Ecuador y Paraguay, van a ser partidos sumamente complicados. Yo creo que no hay que verlo de esa manera, porque todos los partidos van a ser con una dificultad altísima y nosotros tenemos que estar a la altura para sacar los seis puntos, que es lo que tenemos en mente nosotros.

Debido al hecho de que en Bolivia el fútbol haya parado un mes, ¿crees que te encontraras en la selección con compañeros fuera de ritmo?

El hecho de que se haya parado el fútbol un importante tiempo, porque fue un mes y pocos días, es un poco complicado y delicado hablar de ese tema. A mí en ningún momento me ha causado ningún tipo de temor ni duda, porque confío en mis compañeros, confió en que físicamente no se han descuidado y mentalmente tampoco y en el día a día han afrontado bien las cosas, sabiendo que van a tener la posibilidad de estar en esta doble fecha FIFA.

¿Entrenarse sin jugar partidos oficiales puede pasar factura a la selección?