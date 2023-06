Luis Suárez piensa en el retiro tras los problemas graves en la rodilla derecha

​"El tema es grave, porque son muchas inyecciones, mucho medicamento... él va llegando al límite. Ahora, ¿cuándo es el límite? No lo sabemos", dijo en un evento en el estadio Arena do Gremio.



Distintos medios brasileños informaron el martes de una supuesta intención de Suárez, de 36 años, de poner fin anticipadamente a su carrera debido a fuertes dolores en la rodilla derecha que se han agudizado con el paso del tiempo.



El Pistolero habría compartido sus planes con la directiva del equipo, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2024 y que prevé reunirse con él en los próximos días para definir la situación, según las publicaciones.



El 'tricolor gaúcho' no se ha manifestado de momento sobre las versiones que ponen en vilo el futuro de su principal estrella, llegada a Porto Alegre en enero tras un decepcionante Mundial de Qatar 2022 y que ha causado furor en esas ciudad del sur de Brasil.



Los problemas de rodilla han sido recurrentes en la carrera del goleador histórico de la Celeste (68 tantos en 137 partidos) y artillero del equipo brasileño esta temporada con 14 dianas en 26 juegos.



En esa rodilla tuvo al menos dos intervenciones quirúrgicas, la última de ellas en enero de 2020, cuando era jugador del Barcelona de España, por un problema en los meniscos.



Gremio lo preservó incluso en algunos partidos que se disputaban en césped sintético para evitarle cargas, según medios locales, y en algún entrenamiento en Porto Alegre se le vio con molestias en la rodilla derecha.



El presidente Guerra afirmó que el jugador incluso evalúa "ponerse una prótesis", aunque no dio más detalles al respecto.



Suárez, considerado uno de los mejores centrodelanteros de la historia y profesional desde 2005, tampoco se ha pronunciado.



Gremio, dirigido por Renato Portaluppi, recibirá al América Mineiro el jueves por la undécima jornada del Brasileirao. Se espera que el charrúa sea titular.