Lyon se mete en cuartos en la Copa de Francia tras eliminar en penales al Lille

Lyon se clasificó para los cuartos de final de la copa francesa tras eliminar 4-2 en los penales (2-2 al término de la prórroga) al Lille, este miércoles en uno de los duelos más interesantes de esta ronda del torneo copero.



Lyon comenzó fuerte y en apenas 20 minutos ya dominaba por 2-0, con goles de Ryan Cherki (8) y Alexandre Lacazette (21), pero Lille logró empatar la eliminatoria con los tantos de Jonathan David de penal (27) y Edon Zhegrova (64).



Sin más cambios en el marcador, el pase a cuartos se resolvió en la tanda de penales, donde los locales no fallaron ninguno de sus cuatro lanzamientos y por el Lille fallaron Mohamed Bayo y Timoty Weah.



También lograron el billete para los cuartos en los penales el Nantes, eliminando al colista de la Ligue 1, Angers, y el Annecy, frente al París FC.



En otro de los duelos entre equipos de la élite, el Toulouse ganó 3-1 al Reims, en la primera derrota del equipo de la Champagne desde que el belga Will Still, de solo 30 años, se hizo cargo del equipo en octubre pasado.



Además de Annecy habrá otros dos representantes de la Ligue 2 en cuartos: Grenoble, que ganó 1-0 al Vierzon, de la cuarta división, y el Rodez, que dio la gran sorpresa al vencer 3-2 al Auxerre.



Este miércoles se disputará la eliminatoria más atractiva, que enfrentará al Marsella contra el París SG, y para el jueves quedará el duelo entre Lorient y Lens.



-- Resultados de los octavos de final de la copa francesa:



. Miércoles 8 de febrero:



(+) Lyon (L1) - Lille (L1) 2 - 2 (2-4 en penales)



(+) Toulouse (L1) - Reims (L1) 3 - 1



Vierzon (D4) - (+) Grenoble (L2) 0 - 1



Auxerre (L1) - (+) Rodez (L2) 2 - 3



París FC (L2) - (+) Annecy (L2) 1 - 1 (5-6 en penales)



Angers (L1) - (+) Nantes (L1) 1-1 (2-4 en penales)



(HOY) Marsrlla (L1) - París SG (L1)



. Jueves 9 de febrero:



(16:00 HB) Lorient (L1) - Lens (L1)