Mallorca acaba con el sueño del Girona y se mete en semifinales de Copa del Rey

Tres zarpazos de Cyle Larin (21) y Prats (28, 35) en apenas media hora encarrilaron el pase del Mallorca frente al vigente líder del campeonato español, que se quedó a un paso de la remontada con el tanto de penal de Cristhian Stuani (68) y el gol de Savinho (90+5).



El Girona, que buscaba las primeras semifinales coperas de su historia, se vio sorprendido por un Mallorca muy vertical, que convirtió los primeros compases del partido en un intercambio de golpes.



Una entrada por la derecha de Dani Rodríguez terminó con una asistencia a Larin, que solo ante el portero puso el 1-0 (21).



El Girona, que pudo empatar en un disparo de Savinho que sacó el portero del mallorca Dominik Greif (25), no lograba hacerse con el control del balón y en el 28 Abdón Prats hizo el 2-0 con un disparo desde la frontal.



Prats repitió poco después al transformar un penal concedido, tras revisión en el VAR, por una mano en el área de Antal (35) poniendo muy cuesta arriba el partido para el Girona.



Los catalanes salieron mejor en el segundo tiempo, tomaron las riendas del partido y encerraron en su área al Mallorca, que con ventaja en el marcador optó por dar un paso atrás y defender en su estadio de Son Moix.



El acoso visitante acabó por dar sus frutos cuando Raíllo derribó a Stuani en el área, en una acción sancionada con penal que transformó el propio delantero uruguayo (68).



Raíllo protestó mucho al árbitro, que le sacó la segunda amarilla y expulsó al capitán mallorquín, dejando a los locales con diez.



El tanto y la expulsión animaron al Girona que puso acoso a la portería de Greif, pero el Mallorca lograba resistir los continuos balones colgados al área de su rival hasta que en el descuento apareció Savinho para hacer el 3-2 con un disparo raso (90+5).



El tanto dio un último impulso al Girona, que no logró impedir que el Mallorca se haya metido por quinta vez en su historia en las semifinales de la Copa del Rey.



El martes, la Real Sociedad se clasificó tras ganar 2-1 al Celta, mientras que el Athletic de Bilbao y el Barcelona se juegan este miércoles su pasaporte a semifinales.



El Atlético de Madrid cerrará la ronda de cuartos el jueves contra el Sevilla.