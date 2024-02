Mallorca y Real Sociedad empatan y decidirán el finalista de la Copa del Rey en San Sebastián

Mallorca y Real Sociedad no pudieron pasar del empate 0-0 este martes en el estadio de Son Moix mallorquín en la ida de semifinales de la Copa del Rey, dejando la eliminatoria completamente abierta.



Los dos conjuntos se jugarán el pase a la final del próximo 6 de abril en Sevilla en el partido de vuelta, que disputarán en el Reale Arena de San Sebastián el 27 de febrero.



Ninguno de los dos conjuntos logró encontrar el camino del gol en un encuentro muy igualado y trabado, en el que ambos conjuntos parecían más preocupados de no cometer errores que de arriesgar en busca del tanto.



El Mallorca, que en cuartos de final eliminó al Girona, equipo revelación de LaLiga, frenó a una Real Sociedad que trató de llevar el control del balón, pero a la que costó encontrar huecos en la defensa bermellona.



"Ha sido un partido de mucho trabajo, de mucho físico, quizás no muy atractivo, pero está la eliminatoria abierta", dijo el entrenador del Mallorca, Javier 'Vasco' Aguirre a Movistar+.



La Real Sociedad probó a presionar la salida de los mallorquinistas, lo que llevó a los locales a buscar los pases en largo en busca de sus hombres adelantados como el canadiense Cyle Larin y Abdón Prats, que tuvo la primera ocasión de peligro del partido.



Media hora hubo que esperar para ver al delantero del Mallorca y su máximo goleador soltando un disparo de volea que se fue fuera por poco (29).



La Real Sociedad respondió con un balón al área donde apareció Umar Sadiq para conectar un remate de cabeza algo desviado (38).



El Mallorca fue estirándose cerca del descanso, manteniendo la presión sobre el centrocampista de la Real Sociedad Mikel Merino, uno de los directores de juego del conjunto vasco.



Muy trabado por momentos, a los dos equipos les costaba hilvanar jugadas largas sin que surgiera pronto alguna falta.



- Dominio sin gol -