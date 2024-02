Manchester City al asalto del liderato de la Premier League

Manchester City, campeón inglés en las últimas tres temporadas, tiene una ocasión en oro para recuperar el liderato de la Premier League, plaza que no ocupa desde hace dos meses y medio.



La armada de Pep Guardiola, en plena forma tras recuperar a dos de sus piezas básicas, el belga Kevin de Buyne y el goleador noruego Erling Haaland, desbancará al Liverpool de la primera plaza de la Premier League si el sábado vence al Chelsea y el mates siguiente derrota el Brentford en partido aplazado.



El City, que además tendrá la ventaja de jugar ambos partidos ante su público en el Etihad Stadium, está a dos puntos del Liverpool en la clasificación, aunque superará a los Reds si gana sus dos partidos.



Incluso puede que los 'citizens' acaben ya líderes el mismo sábado, si el Liverpool no gana en el primer turno precisamente al Brentford (14º), que se puede convertir en los próximos días en juez de la Premier League.



El tercer pretendiente al título, el Arsenal (3º con los mismos puntos que el City) también jugará el sábado y visitará al Burnley, penúltimo clasificado y con un bagaje de solo tres victorias esta temporada.



En la pelea por la cuarta plaza, clasificatoria para la próxima Liga de Campeones, el Tottenham (4º con 47 puntos) recibirá al Wolverhampton, mientras que el Aston Villa de Unai Emery (5º con 46 unidades), que está perdiendo terreno en las últimas semanas, visitará al Fulham.



Sin olvidar al Manchester United (6º, 41 puntos), que tras inicio catastrófico de temporada, no conoce la derrota en 2024 (cinco victorias y un empate en todas las competiciones) y que de ganar el domingo al Luton Town (17º) se mantendrá en la pelea por la cuarta plaza.