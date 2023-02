Manchester City avanza a cuartos de la FA Cup, Leicester eliminado por un segunda

Con un claro triunfo por 3-0 ante el Bristol City, el Manchester City avanzó a los cuartos de final de la FA Cup, ronda que no verá el Leicester, eliminado por un histórico como el Blackburn Rovers, ahora en el Championship (2-1).



Phil Foden con un doblete (7 y 74) y el belga Kevin De Bruyne (81) fueron los autores del triunfo del equipo de Pep Guardiola, que no pudo sentenciar hasta el tramo final del partido.



Frente a un equipo en forma, que llegaba con una racha de doce partidos sin conocer la derrota incluyendo todas las competiciones, los hombres de Pep Guardiola tomaron rápidamente el control del partido y avisaron con un disparo al larguero del joven Rico Lewis (2), una de las escasas novedades en un once inicial del técnico catalán con muchos titulares habituales (Dias, Silva, De Bruyne, Foden, Álvarez, Mahrez).



El City quiso despejar pronto cualquier posibilidad de sorpresa y a los 7 minutos abrió el marcador por medio del centrocampista internacional Phil Foden, que remató a la red un centro al segundo palo del argelino Riyad Mahrez (7) tras una gran acción colectiva de toda la delantera 'Citizen'.



El portero alemán Stefan Ortega atajó con solvencia un disparo de Alex Scott en la única jugada de peligro del conjunto local frente a un City que, por su parte, contó con al menos cuatro ocasiones para haber dejado sentenciada la eliminatoria al descanso.



Tampoco Julián Álvarez pudo anotar el segundo en la primera jugada de peligro tras la reanudación (51), poco después de que Ortega dejase su puesto al habitual Ederson al no haberse recuperado de un golpe sufrido al inicio del encuentro.



A medida que avanzó el encuentro, los locales se fueron creciendo y tuvieron la ocasión de empatar con un cabezazo de Sam Bell (71) que se marchó fuera.



Tres minutos después, el City sentenció con el segundo tanto de Foden, de remate cruzado tras recibir una gran asistencia de Julián Álvarez (74), y De Bruyne cerró la cuenta con un derechazo desde 25 metros ajustado a la base del palo (81).



En los otros encuentros del martes, el Blackburn Rovers (de la segunda categoría) dio la gran sorpresa al eliminar al Leicester City en su estadio, gracias a la victoria por 2-1 lograda con los goles de Tyrhys Dolan (33) y Samuel Szmodics (52), que hicieron inútil el tanto de Kelechi Ihenacho para los locales (67).



El Brighton cumplió ante el Stoke City (1-0), mientras que en el único duelo entre equipos de la Premier League, el Fulham no dio opción al Leeds (2-0)



- Resultados de los octavos de final de la FA Cup:



Stoke (D2) 0



(+) Brighton 1 Ferguson (30)



Leicester 1 Iheanacho (67)



(+) Blackburn (D2) 2 Dolan (33), Szmodics (52)



(+) Fulham 2 Palhinha (21), Solomon (56)



Leeds



Bristol City (D2) 0



(+) Manchester City 3 Foden (7, 74), De Bruyne (81)



Miércoles 1 de marzo



(19h15 GMT) Southampton - Grimsby Town (D4)



(19h30 GMT) Burnley (D2) - Fleetwood (D3)



(19h45 GMT) Manchester United - West Ham



Sheffield United (D2) - Tottenham



NOTA: Los equipos precedidos por el símbolo (+) son los clasificados para cuartos de final.