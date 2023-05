Manchester City celebró su título con una victoria, mientras que el Brighton aún busca toreos europeos

Con cerca del 90% de su once habitual en el banquillo, el City celebró su quinto título de la Premier League en seis años con una victoria que permite a los 'Citizens' situarse con 7 puntos más que el Arsenal, y con un partido menos. Un margen que oculta la batalla encarnizada que han mantenido ambos equipos hasta el final.



El argentino Julián Álvarez, de disparo cruzado en el minuto 12, marcó el gol 100 en casa esta temporada para el City entre todas las competiciones.



Al pitido final, el césped se vio invadido y después evacuado para que el equipo y su afición celebrasen el título liguero. Pero podría no ser la última celebración porque el equipo de Pep Guardiola jugará la final de la Copa inglesa el 3 de junio, y una semana después la final de la Liga de Campeones.



Horas antes, el Brighton prácticamente aseguró su presencia en la próxima Europa League al derrotar al colista Southampton (3-1).



Bajo la batuta de Roberto de Zerbi, llegado al inicio de temporada cuando Graham Potter acudió a la llamada del Chelsea, los 'Seagulls' están firmando una temporada histórica y son sextos con 61 puntos, con dos partidos por disputar.



El Aston Villa, 7º y a un paso de clasificarse a Liga Europa Conferencia, cuenta con tres puntos menos, con un solo partido por disputar, pero además con una diferencia de goles de +4 por los +20 del club del sur de Inglaterra.



El Villa será precisamente el último adversario del Brighton, que recibirá al ya campeón, Manchester City, el miércoles, pero los 'Villanos' de Unai Emery necesitarían un milagro para acceder a la segunda competición europea.



Ante los Saints, últimos y ya matemáticamente descendidos al Championship (D2), el Brighton se adelantó por medio de su talentoso irlandés Evan Ferguson, de disparo potente (29), y tras un centro de Kaoru Mitoma (40).



Southampton reaccionó poco antes de la hora de juego por medio del noruego Mohamed El-Younoussi (58) y, cuatro minutos después, el VAR anuló un gol a Theo Walcott que podría haber significado la igualada.



Pero el alemán Pascal Gross, de disparo con la zurda a la entrada del área, dio aire a los locales (69).



En el otro partido disputado este domingo, el Leeds vivió una nueva desilusión en Londres ante un West Ham con los deberes ya hechos en la competición doméstica y que está centrado en la final de la Conference League.



Los 'Peacocks' se habían adelantado con una volea del español Rodrigo (19), pero Declan Rice (31), Jarrod Bowen (72) y el argentino Manuel Lanzini (90+4) dejaron al Leeds (18º) a dos puntos del Everton, primero fuera del descenso.



En la última fecha, el Leeds recibirá al Tottenham, mientras que los 'Toffees' recibirán a un Bournemouth que no se juega ya nada.