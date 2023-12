Manchester City cumple ante el colista, y Aston Villa gana 'in extremis'

Con estos resultados, ambos añaden presión al líder Liverpool (1º, 42 puntos), que recibe el lunes al Newcastle (9º). El Aston Villa (2º) suma ahora también 42 puntos y el City se pone con 40, adelantando por el momento al Arsenal (4º, también 40 puntos), que el domingo visita al Fulham (14º).



Todo está por lo tanto muy emocionante en la cabeza de la tabla, sobre todo teniendo en cuenta además que el Manchester City tiene pendiente de disputa un partido ante el Brentford, que aplazó recientemente por encontrarse en Arabia Saudita para jugar el Mundial de Clubes, donde se proclamó campeón.



En su partido de este sábado, el español Rodri Hernández (minuto 14), con un golpeo ajustado al palo, y el argentino Julián Álvarez (61), definiendo tras una asistencia de Phil Foden, permitieron una tarde relativamente tranquila en el Etihad Stadium.



El City pudo ganar dos partidos ligueros consecutivos por primera vez desde noviembre y, además, fue en una día en el que regresó a la convocatoria su jugador belga Kevin De Bruyne, de baja por lesión desde el 11 de agosto.



Por su parte, el Aston Villa sufrió ante el penúltimo clasificado, el Burnley, al que superó 3-2 al borde del descanso, con un penal transformado por el brasileño Douglas Luiz.



Leon Bailey (28) y Moussa Diaby (42) habían adelantado por dos ocasiones a los 'Villanos' en ese partido, pero en ambas ocasiones el Burnley había conseguido reequilibrar, con dianas de Zeki Amdouni (30) y Lyle Foster (71). Douglas Luiz decidió con su acierto desde los once pasos.



El club de Birmingham vuelve al buen camino después de haber empatado 1-1 contra el Sheffield y haber caído 3-2 en el campo del Manchester United.



Para el Burnley, la derrota no fue trágica por las caídas de otras formaciones de los últimos puestos. Además del Sheffield United, también cayeron el Luton (18º, 15 puntos), que perdió 3-2 en casa ante el Chelsea (10º), y el Everton (17º, 16), superado 3-0 en Wolverhampton (11º).



El Chelsea del argentino Mauricio Pochettino toma así un poco de oxígeno, encadenando un segundo triunfo consecutivo en esta semana.