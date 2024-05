Manchester City sigue al acecho del Arsenal gracias a Haaland

El equipo londinense había vencido unas horas antes 3-0 al Bournemouth. Con su triunfo en el Etihad Stadium, el City pudo mantenerse a un punto de los 'Gunners' y tiene además un partido disputado menos, el que jugará el martes 14 de mayo frente al Tottenham, por lo que los hombres de Josep Guardiola dependen de sí mismos en esta recta final del campeonato.



Haaland firmó tres de sus tantos ya antes del descanso, dos de penal (minutos 12 y 45+3) y uno de cabeza (35). El cuarto de su cuenta particular fue en el 54, con un disparo con efecto después de un brillante control en plena carrera, justo después de que el Wolverhampton (11º, en la zona tranquila) acortara su desventaja por medio del surcoreano Hwang Hee-chan (53).



El artillero nórdico de 23 años respondió así a las críticas que ha recibido en varios momentos de este año por partidos donde ha estado invisible o por su poca aportación a la construcción del juego. Pese a esas voces en su contra, sus números siguen siendo espectaculares: lleva ahora 25 tantos en 28 partidos ligueros jugados esta temporada.



"Intento ir mejorando cada día. Tuve algunos problemas, pero no pensamos en ellos, nos concentramos solo en las cosas positivas", declaró Haaland a Sky al término del choque.



Con todo decidido, el último tanto del partido, para el 5-1 definitivo, lo firmó en el 85 el argentino Julián Álvarez, que había entrado en el partido instantes antes en sustitución de Haaland.



Al City le quedan ahora tres partidos hasta el final de la temporada: Fulham, Tottenham y West Ham. El Arsenal tiene dos duelos por disputar, contra Manchester United y Everton.



"Nos quedan tres partidos. Intentaremos ganar el primero y luego el segundo, para llegar así al tercero dependiendo de nosotros mismos", deseó Guardiola.



- Guerra de nervios -

Los 'Citizens' resistieron así a la perfección la presión que le había enviado el Arsenal con su victoria 3-0 ante el Bournemouth (10º).



Un penal de Bukayo Saka (45), un gol del belga Leandro Trossard (70) y un último en el tiempo añadido de Declan Rice (90+7) permiten a los 'Gunners' sumar la 14ª victoria en los 16 partidos de campeonato disputados en 2024 (además de un empate y una derrota).



"El Manchester City es una máquina y no pierden a menudo. Todo puede pasar en el fútbol y los milagros pueden ocurrir, nosotros tan sólo tenemos que mantenernos concentrados", comentó Rice al difusor inglés TNT.



Saka asumió la responsabilidad de un penal al borde del descanso y abrió así el marcador, anotando su vigésimo gol de la temporada entre todas las competiciones.



Ningún jugador del Arsenal había alcanzado esa cantidad desde Pierre-Emerick Aubameyang (29 tantos en la 2019-2020). El último inglés en conseguirlo para ese club fue Theo Walcott (21 en la 2012-2013).



En la segunda mitad, los londinenses controlaron menos el partido. El portero español David Raya evitó un gol de Dominic Solanke (53) y el árbitro anuló un tanto de Antoine Semenyo (73) por falta previa de Solanke sobre Raya.



Una asistencia de Rice a Trossard (70, 2-0) sirvió para ampliar el marcador, antes de que el centrocampista inglés sentenciara en el tiempo añadido (90+7, 3-0).



- Burnley, casi descendido -

En el otro extremo de la clasificación, el penúltimo Burnley (19º, 24 puntos) parece condenado a regresar un año después al Championship (2ª división) tras su revés 4-1 como local ante el Newcastle (6º), que no dio opción.



El Burnley queda a cinco puntos del primer equipo fuera del descenso, el Nottingham Forest (17º), que ganó por su parte 3-1 este sábado en su visita al ya condenado Sheffield United (20º), con doblete incluido de Callum Hudson-Odoi.



Esa victoria es muy valiosa para el histórico Forest, que amplió además a tres puntos su margen sobre el otro equipo en descenso, el Luton (18º), que el viernes había empatado 1-1 en casa ante el Everton (15º).