Manchester City vence 1-0 al Southampton y se coloca líder de la Premier

Erling Haaland, que metió un gol, pero pudo hacer un 'hat trick' de no haber fallado dos ocasiones a puerta vacía, dio el triunfo al Manchester City y mete presión al Liverpool, que perderá este domingo el liderato si no vence al Arsenal.



Los de Pep Guardiola, tras vencer entre semana al Sparta de Praga de Champions League, hicieron cuatro cambios en la alineación, premiando a Matheus Nunes, que dio dos asistencias y marcó un gol contra los checos.



Y el portugués respondió. De sus botas nació el 1-0 del City, en un centro que cazó Haaland contra viento y marea. Porque al noruego lo estaba agarrando Jan Bednarek y aun así logró rematar la pelota, de forma menos acrobática y estética que en su gol con el tacón contra el Sparta de Praga, pero igual de efectiva. De no haber marcado, hubiera sido probablemente penalti del defensor sueco.



Con solo cinco minutos transcurridos, el City ya había hecho lo más difícil y se dedicó a dominar, sin ocasiones, hasta prácticamente el descuento de la primera mitad, cuando llegó la ocasión más clara para el Southampton y de hecho la única del encuentro.



Un error en la salida de balón de los 'Sky Blues' provocó que Cameron Archer pudiera entrar solo en el área y sacar un disparo a reventar que se estrelló en el larguero.



Tembló la madera de la portería de Ederson y tembló el Etihad, que vio lo frágil que era el resultado, por lo que su equipo salió a morder en la segunda parte y mereció engordar con facilidad el marcador.



Phil Foden fio el primer aviso, con un disparo raso que se marchó cerca del palo, pero Haaland fue el que debió sentenciar el partido.



Primero le sacaron un cabezazo en la línea de gol y después erró dos a puerta vacía, ambas llegando a rematar solo al segundo palo, una con la zurda y otra con la cabeza. El noruego, que ya había roto una racha de tres jornadas sin ver puerta, no se podía creer las dos dianas que se le habían escapado.



Era una oportunidad perfecta para agrandarse al frente de la Bota de Oro de la competición, pero Haaland y el City se tuvieron que conformar con el 1-0. Un resultado corto, pero suficiente, más aún después de jugar en Champions entre semana, con el cansancio que ello conlleva.



Los de Guardiola suman 23 puntos de 27 posibles y se sitúan dos por encima del Liverpool que tendrá que visitar al Arsenal este domingo en el duelo de la jornada en la Premier League.



- Ficha técnica:



1 - Manchester City: Ederson; Lewis (Stones, m.97), Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, Nunes (Gundogan, m.86), Silva; Foden, Savinho y Haaland.



0 - Southampton: Ramsdale; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens, Manning (Bree, m.77); Dibling (Armstrong, m.46), Downes (Sulemana, m.87), Fernandes, Lallana (Aribo, m.60); y Archer (Onuachu, m.87).



Goles: 1-0, m.5: Haaland.



Árbitro: Tony Harrington amonestó a Kovacic (m.88) por parte del Manchester City y a Downes (m.42), Martin (m.43), Armstrong (m.48) y Lallana (m.56) por parte del Southampton.



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).