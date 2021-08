Manchester United, Chelsea y Liverpool imponen respeto en inicio de la Premier

Escucha esta nota aquí

Gracias a un triplete de Bruno Fernandes, el Manchester United (1º) goleó por 5-1 este sábado al Leeds de Marcelo Bielsa (20º) en su estreno en la Premier League 2021-2022, mientras que el Chelsea (2º) le endosó posteriormente un 3-0 al Crystal Palace.

En el último partido del día, el Liverpool emuló a sus rivales por el título con un 3-0 en la cancha del Norwich City.

El talentoso portugués del United se desató con goles en el minuto 31, 54 y 60 que aseguraron el triunfo del United, por el que también anotaron Mason Greenwood (52) y el brasileño Fred (68).

Por el Leeds marcó un espectacular tanto el defensa Luke Ayling (49), una diana que en ese momento ponía las tablas 1-1 en el luminoso.

Aunque los visitantes plantaron cara, el equipo de Old Trafford encarriló el duelo en menos de diez minutos de locura, los que fueron desde el gol de Greenwood hasta el tercero de Fernandes.

Antes del partido, el defensa francés Raphaël Varane saltó vestido de traje al césped de su nuevo estadio, una vez se hizo oficial la llegada del exfutbolista del Real Madrid hasta 2025.

Varane no pudo ser de la partida porque no se habían completado a tiempo todos los trámites relativos a su traspaso (visa, cuarentena, protocolo sanitario).

Quien sí debutó con sus nuevos colores fue el joven atacante Jadon Sancho, que reemplazó a Daniel James en el minuto 75.

El regreso del público, con cerca de 73.000 espectadores en Old Trafford por primera vez desde el inicio de la pandemia, también jugó un rol, después de las seis derrotas en casa la pasada temporada en la Premier.

"Encontrarnos de nuevo con los aficionados es importante. Esto es el verdadero Manchester United", afirmó Solskjaer.

- Chelsea lanzado -

En el segundo turno de partidos de este sábado, el Chelsea dio una nueva alegría a los presentes en Stamford Bridge con su triunfo por 3-0 sobre el Crystal Palace de Patrick Vieira.

Marcos Alonso de falta directa (26), Christian Pulisic (40) y el joven defensa Trevoh Chalobah (58) fueron los goleadores 'Blues', que conquistaron la Supercopa de Europa el miércoles ante el Villarreal en la tanda de penales.

"Creo que tenemos que ir a la caza de los demás desde el primer día. Es lo que queremos hacer, es nuestra mentalidad y no somos tímidos para luchar por le mejor resultado posible, pero la realidad es que ahora mismo no somos los favoritos", afirmó el técnico Thomas Tuchel, cuyos 'Blues' fueron cuartos la pasada temporada.

A la misma hora, el Leicester se impuso por la mínima al Wolverhampton con gol de su eterno delantero Jamie Vardy (41) y Rafa Benítez, exentrenador de Real Madrid y Liverpool, se estrenó como técnico del Everton con una victoria 3-1 frente al Southampton.

Y para no perder comba desde el principio los 'Reds' no dieron opción al recién ascendido Norwich, con goles del portugués Diogo Jota (26), del brasileño Roberto Firmino (65) y del egipcio Mohamed Salah (74).

Y junto al resultado otra buena noticia para el equipo de Jürgen Klopp fue la presencia del neerlandés Virgil Van Dijk en el eje de la defensa, sus primeros minutos en partido oficial desde su rotura de ligamento en octubre de 2020.

"Se ha podido ver toda su calidad, toda su clase, fue duro para él jugar los 90 minutos, necesita un baño de hielo por supuesto", afirmó Klopp.

El domingo el Tottenham recibirá al vigente campeón Manchester City.

