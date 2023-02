Manchester United más cerca de volver a la Champions tras golear al Leicester

Ausente de la presente edición de la Champions, el Manchester United (3º) está más cerca de regresar a la máxima competición europea de clubes tras golear 3-0 al Leicester (14º) y aventajar en 10 puntos al quinto clasificado, Tottenham.



No obstante, los 'Spurs' deben jugar aún su partido, este domingo en el derbi londinense ante el West Ham (18º), y en caso de victoria, se meterían en 'zona Champions' con 42 puntos (a 7 del United), superando al Newcastle (41 unidades), que el sábado perdió 2-0 frente al Liverpool (8º) y abandonaría el Top-4.



Pero el United no solo pelea por la Champions, sino que se mantiene en la pugna por el título liguero, al reducir a tres puntos su desventaja con el Manchester City (que el sábado no pasó del empate 1-1 ante el Forest) y a 6 unidades del Arsenal, que recuperó el liderato al vencer 4-2 al Aston Villa (11º) y que además cuenta con un partido menos.



En Old Trafford, los 'Red Devils', que no pudieron contar con el sancionado Casemiro, estuvieron liderados por un Marcus Rashford en gran forma, que marcó los dos primeros goles ante el Leicester (25 y 56) y sentenció Jadon Sancho poco después de la hora de juego (61).



También fue destacada la actuación del portero español David de Gea, que con dos paradas a remates de Harvey Barnes (8) y de Kelechi Iheanacho (20) evitó que los 'Foxes' se adelantaran en el marcador.



- Doblete de Rashford -

Tras esos dos primeros sustos, apareció Rashford y marcó en la primera ocasión local, aprovechando un pase en profundidad del portugués Bruno Fernandes para superar a Danny Ward con un remate ajustado al palo (25).



El tanto dio confianza a los mancunianos, que a partir de ese momento se hicieron con el control total del partido y Rashford amplió diferencias a regreso de la pausa.



El delantero inglés se encuentra en un gran momento de forma y ha marcado 16 goles desde que se reanudaron las competiciones después del Mundial de Catar de los 24 que ha anotado esta temporada contando todas las competiciones, 14 de ellos en la Premier League.



Otro jugador que poco a poco parece reencontrarse con su nivel habitual de juego es Jadon Sancho, que entró al descanso y sentenció el partido culminando una gran acción colectiva (61).



Una victoria y un momento de forma del United que debe darlo confianza de cara al partido de vuelta del play off de acceso a octavos de la Europa League, el próximo jueves en Old Trafford contra el Barcelona (2-2 en el Camp Nou) y la final de la Copa de la Liga el domingo en Wembley frente al Newcastle, en lo que podría ser el primer título para los 'Red Devils' desde 2017.