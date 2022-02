Manchester United no pasa del empate ante colista y sale del Top 4

Escucha esta nota aquí

Nuevo tropiezo para el Manchester United (5º), que este martes no pasó del empate a un gol en su visita al colista Burnley, sumando sólo un punto, lo que le impide perder un puesto en la clasificación y salir del Top 4.

Todo se puso de cara para el United cuando el francés Paul Pogba abrió el marcador al poco de comenzar (minuto 18) tras una buena jugada de Luke Shaw.

El equipo que dirige el alemán Ralf Rangnick mereció más en la primera parte, en la que contó con media docena de ocasiones claras para marcar y dos goles anulados por el VAR.

Pero el United perdonó y el Burnley, en su primer disparo a puerta en todo el partido, empató por medio de Jay Rodriguez (47).

Pese a la entrada en la cancha del portugués Cristiano Ronaldo, a quien su entrenador había dado descanso, no solo no mejoró la situación del United, sino que si no es por el portero David de Gea, los 'Red Devils' se hubiesen vuelto a casa incluso sin el punto finalmente obtenido.

Tras 24 jornadas, el United suma 39 puntos, a 8 del podio que cierra un Chelsea que disputó su partido a mediados de enero ya que se encuentra en Emiratos disputando el Mundial de Clubes.

Peor, el United sale del Top 4, es decir, de la zona de clasificación para la Liga de Campeones, en detrimento del West Ham, que en otro partido del martes derrotó por 1-0 al Watford (19º) con un solitario tanto de Jarrod Bowen (68), que deja al equipo londinense con 40 puntos en la tabla.

En duelo de equipos históricos por evitar el descenso, el Newcastle (17º), que se ha reforzado mucho en el mercado de enero gracias a los dólares de sus nuevos propietarios sauditas, derrotó por 3-1 al Everton (16º).

El Newcastle comenzó perdiendo después del autogol anotado por Jamal Lascelles (36), pero empató inmediatamente después por medio de otro gol en contra, esta vez de Mason Holgate (37).

En la segunda parte, Ryan Fraser (56) y Kieran Trippier (80), uno de los fichajes de enero (procedente del Atlético de Madrid) dieron la vuelta al marcador y una victoria que saca al Newcastle de la zona de descenso, al menos provisionalmente.

-- Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Disputado el 18 de enero:

Brighton - Chelsea 1 - 1

- Martes:

West Ham - Watford 1 - 0

Newcastle - Everton 3 - 1

Burnley - Manchester United 1 - 1

- Miércoles:

(15:45 hora de Bolivia) Norwich City - Crystal Palace

Tottenham - Southampton

Manchester City - Brentford

(16:00) Aston Villa - Leeds

- Jueves:

(15:45) Wolverhampton - Arsenal

Liverpool - Leicester

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 57 23 18 3 2 55 14 41

2. Liverpool 48 22 14 6 2 58 19 39

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Manchester United 39 23 11 6 6 37 31 6

6. Arsenal 36 21 11 3 7 33 25 8

7. Tottenham 36 20 11 3 6 26 24 2

8. Wolverhampton 34 21 10 4 7 19 16 3

9. Brighton 30 22 6 12 4 23 23 0

10. Leicester 26 20 7 5 8 34 37 -3

11. Aston Villa 26 21 8 2 11 28 32 -4

12. Southampton 25 22 5 10 7 26 34 -8

13. Crystal Palace 24 22 5 9 8 31 34 -3

14. Brentford 23 23 6 5 12 26 38 -12

15. Leeds 22 21 5 7 9 24 40 -16

16. Everton 19 21 5 4 12 25 38 -13

17. Newcastle 18 22 3 9 10 24 44 -20

18. Norwich City 16 22 4 4 14 13 45 -32

19. Watford 15 22 4 3 15 23 41 -18

20. Burnley 14 20 1 11 8 17 28 -11

