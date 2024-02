Manchester United prosigue su racha victoriosa en Luton (2-1)

El Manchester United logró su cuarta victoria consecutiva en la Premier League al imponerse 2-1 en la cancha del recién ascendido Luton, este domingo en la 25ª fecha del campeonato inglés.



Los hombres de Erik ten Hag no conocen la derrota en los últimos siete partidos entre todas las competiciones (seis victorias y un empate).



En liga, vuelan hacia la zona noble con cuatro victorias seguidas, con once goles marcados.



El Luton, por su parte, es 17º y pelea por evitar el descenso, que marca el Everton (18º) y del que le separa un punto.



En Kenilworth Road, el Manchester United abrió el marcador en el primer minuto después de un error del jamaicano Amari'i Bell, que entregó el balón al delantero danés Rasmus Hojlund, que no perdonó sorteando la salida del arquero belga Thomas Kaminski (1).



De nuevo Hojlund dobló la diferencia al desviar con el pecho un disparo sin demasiado peligro del argentino Alejandro Garnacho (7).



Pero los locales redujeron el marcador siete minutos más tarde por medio del delantero centro Carlton Morris, de cabeza, tras un disparo del neerlandés Tahith Chong que rechazó en un rival (14). Tres goles en el primer cuarto de hora auguraban un espectáculo que finalmente no se produciría.



Horas antes, el Brighton (7º) castigó a otro recién ascendido, el Sheffield United (5-0), con un doblete de Simon Adingra, flamante campeón de África con Costa de Marfil.



El Sheffield, colista de la tabla, jugó con diez hombres desde el minuto 13 por la expulsión del defensor Mason Holgate.



La 25ª fecha concluirá el lunes con el Everton-Crystal Palace.