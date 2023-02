Manchester United será el rival del Newcastle en final de Copa de la Liga

El Manchester United se clasificó sin problemas para la final de la Copa de la Liga inglesa, este miércoles, al derrotar 2-0 al Nottingham Forest en Old Trafford, después de haberse impuesto ya por 3 a 0 en el partido de ida de semifinales.



La final se jugará el 26 de febrero en Londres y en ella el United se enfrentará al Newcastle, que el martes selló su pasaje ante el Southampton, al que ganó también en los dos partidos del cruce (1-0 y 2-1).



El técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, dejó de entrada en el banquillo a Marcus Rashford para darle descanso, pero más allá de eso su once dejaba claro que no se tomó el partido de este miércoles como un simple trámite.



Fred fue titular junto a Casemiro, en ausencia del lesionado Christian Eriksen, mientras que Marcel Sabitzer, cedido el martes por el Bayern Múnich, siguió el partido desde la grada, a la espera de conseguir su visado.



El Nottingham Forest, decimotercero de la Premier League con cuatro puntos de ventaja apenas sobre la zona roja de la tabla, intentó en la primera parte adelantarse para meterse en la eliminatoria, aunque con más voluntad que efectividad.



En esa primera parte, la mejor ocasión la tuvo el United, con un remate de cabeza del neerlandés Wout Weghorst que se fue el palo, justo antes del descanso.



Los cambios tras el descanso, con las entradas de Rashford, Anthony Martial y Jadon Sancho (que no jugaba desde finales octubre) hicieron que la segunda parte fuera más animada.



- Martial y Fred marcan -

Diez minutos más tarde, tras un balón de Casemiro, Martial se lanzó a un contragolpe y tras un disparo de Rashford el balón fue a los pies del atacante francés, aprovechando para poner el 1-0 en el minuto 73.



Tres minutos después, Rashford, en la parte izquierda del área, pudo dirigir un balón para Fred, que a dos metros del arco solo tuvo que empujar con el muslo (2-0, minuto 76), terminando con cualquier duda.



"Solo queremos mejorar cada día. Tenemos un buen plantel, así que tenemos que exigirnos a nosotros mismos y mantener un nivel alto. Es lo que debemos hacer en cada partido, somos el Manchester United", señaló Ten Hag al término del partido, en declaraciones a Sky Sports.



El Manchester United tendrá por lo tanto la oportunidad de lograr su primer título desde 2017, año en el que conquistó la Copa de la Liga inglesa y la Europa League.



Ten Hag comenzó ya a ilusionarse con levantar el título a finales de este mes, aunque es consciente de que antes a su equipo le esperan nuevos desafíos, incluida una eliminatoria de Europa League ante el FC Barcelona (16 y 23 de febrero).



"Por supuesto, estamos deseando jugar (la final de la Copa de la Liga). Hay que ir a a Wembley y será ante el Newcastle United, que es un gran equipo. Pero está lejos", señaló.