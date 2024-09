Mantenimiento en el Tahuichi: ¿Dónde jugarán ahora los equipos cruceños?

El Servicio Departamental de Deportes (SDD) anunció este martes que, a partir del miércoles, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera ingresará en una etapa de mantenimiento y refacciones, ya que deberá albergar partidos del Sudamericano Conmebol Sub-15, que se desarrollará en Santa Cruz del 4 al 19 de octubre. Esto significa que los equipos cruceños que participan en la División Profesional deberán buscar otros estadios para disputar sus partidos del torneo Clausura.



La Conmebol solicitó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que el gramado del Tahuichi, considerado el mejor del país, debe estar 20 días sin uso antes de recibir el torneo.



El SDD ya notificó a Blooming, Oriente y Royal Pari, clubes que ofician de local en el Tahuichi, que deberán encontrar otros escenarios deportivos para sus próximos compromisos.



Durante el tiempo que el estadio estará en mantenimiento y recibirá los partidos del Sudamericano, hay cuatro partidos programados en la capital cruceña.



Oriente deberá recibir a Real Tomayapo y Aurora, mientras que Blooming hará lo propio ante Always Ready. Por su parte, Royal Pari también jugará de local frente a FC Universitario.



Los dos grandes del fútbol cruceños aún no han definido dónde jugarán sus compromisos. Ambos manejan como alternativas el estadio Gilberto Parada de Montero, el estadio Real Santa Cruz y, como última opción, el Samuel Vaca Jiménez de Warnes; sin embargo, este último aún no ha sido aprobado por la FBF. En tanto, el ‘Inmobiliario’ aseguró que jugará frente a la ‘U’ en Montero.