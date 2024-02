Manuel Neuer, duda con el Bayern Múnich para el duelo en Leverkusen

El guardameta y capitán del Bayern Múnich Manuel Neuer, tocado en una rodilla, es duda para el partido en la cima de la Bundesliga en Leverkusen del sábado (13h30 HB), explicó Thomas Tuchel en rueda de prensa el viernes.



"'Manu' va a intentar participar en el entrenamiento de porteros de hoy. Es Manu, le daremos tiempo hasta el sábado a las 17h00 y él dirá si está bien. Si no, será 'Ule' (Sven Ulreich) quien ocupará la portería", explicó Tuchel el viernes.



Neuer no participó en los entrenamientos de principios de semana (martes y miércoles) y el jueves tan sólo participó en una sesión individual, debido a "ligeros problemas" en una rodilla, indicó el Bayern el jueves.



Tras una grave lesión en la rodilla derecha sufrida en diciembre de 2022, Neuer volvió a los terrenos de juego a finales de octubre de 2023, y desde entonces ha jugado los 16 partidos de su equipo (12 en Bundesliga, 3 en Liga de Campeones y uno en Copa).



Sven Ulreich jugó los primeros partidos de la temporada 2023-2024 y será la solución de emergencia si Neuer no puede jugar el sábado.



Segundo en el campeonato, el Bayern visita el sábado con dos puntos menos (50 contra 52) la cancha del líder invicto de Alemania, el Bayer Leverkusen.