Marcelo afirma que la Libertadores "es el título más importante de mi carrera"

El veterano lateral del Fluminense Marcelo afirmó este sábado que la Copa Libertadores 2023 conquistada con el Fluminense es el título más importante de su carrera, al ser con el club en el que se formó.



"El Real Madrid lo entenderá. Es el título más importante de clubes, porque es el club en el que me crié, y el Real Madrid sabe que está siempre en mi corazón pero el Fluminense está ahí, es difícil hablar, es una alegría doble", dijo Marcelo, de 35 años, minutos después de conquistar su primera Libertadores.



Tras haber jugado 15 años en el Real Madrid, con el que ganó todos los títulos posibles a nivel de club, Marcelo regresó este año al Fluminense, club del que salió con apenas 18 años para jugar en el conjunto español.



Otro veterano del Fluminense, Felipe Melo, también expresó su alegría por la conquista.



"Le prometí a mi familia que sería campeón de la Libertadores con el Fluminense. Soy hombre de palabra. El Fluminense lo merece. La familia Fluminense no son sólo los jugadores, lo es desde el guardia de seguridad a la masajista, la mujer de limpieza", dijo Melo.



Para el defensa, "el Fluminense es campeón porque persigue este título desde el año pasado, cuando perdió contra Olimpia de Paraguay (en la fase previa). Es un título inédito. Estoy atónito con todo lo que está sucediendo. A mis 40 años ganar mi tercera Libertadores (...) sé que mi padre está muy orgulloso de mi ahora, y mis hijos también. Felicidades aficionado tricolor, porque siempre estuvieron con nosotros", agregó.



Para Melo, quien ya ganó dos Libertadores con el Palmeiras, "no existe un equipo en el mundo que trabaje más que el Fluminense. No existe. Esta es la victoria de un club que trabaja, de un equipo que sueña y profetiza. Y hoy se realizó", comentó.



Tanto Marcelo como Felipe Melo fueron elogiados por Neymar, con quien jugaron en la selección brasileña, que en una publicación en las redes sociales, felicitó al Fluminense por el título continental, citando a los dos defensas y a Paulo Henrique Ganso, con el que jugó en el Santos, y André y Nino, con los que compartió las últimas convocatorias de la 'seleçao'.