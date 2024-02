Marcelo Claure: “Acá en La Paz se asustan” (de hacer un clásico amistoso)

Marcelo Claure volvió a sacudir las redes sociales. El presidente de Bolívar publicó un mensaje polémico en su cuenta de X, donde felicita a Oriente Petrolero y Blooming por disputar un clásico amistoso este domingo. Sin embargo, le dejó un ‘palito’ a su clásico rival, The Strongest.

"Felicidades Oriente Petrolero y Blooming por hacer un súper clásico cruceño. Dirigentes inteligentes que saben explotar un buen producto. Acá en La Paz se asustan…” resalta el mensaje del titular celeste.



La publicación hace referencia a la negativa de The Strognest de jugar un clásico amistoso para determinar el 'súpercampeón' del fútbol boliviano del 2023.



“Yo creo que deberíamos jugar un amistoso antes del comienzo del torneo entre Bolívar y The Strongest para ver quién es el verdadero súpercampeón del 2023”, había publicado Claure hace una semana.



El año pasado, el Tigre se consagró campeón del torneo todos contra todos de la División Profesional, mientras que la academia ganó el torneo por series tras vencer a Wisltermann en la final.



Es por ello, que Claure veía con buenos ojos la realización de este partido definitorio. Sin embargo, The Strongest se negó rotundamente a jugarlo.



Ahora, Claure considera que su archirival tiene temor de enfrentarse a Bolívar.

¿Dará el Tigre marcha atrás en su posición y aceptará el reto?